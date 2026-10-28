瑞安发布 2026-10-28 09:43:18

10月27日，瑞安市召开县乡两级人大换届选举工作部署会。

10月27日，瑞安市召开县乡两级人大换届选举工作部署会。瑞安市委书记李剑锋强调，要深入学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于人大代表选举工作的系列重要论述，严格对标中央、省委、温州市委部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，牢牢把握换届选举工作正确政治方向，为瑞安市高质量发展提供坚强保障。

会上，瑞安市人大常委会主任应希克部署瑞安市县乡两级人大换届选举有关工作。

李剑锋指出，要提高政治站位，在思想认识上再统一、再提升。县、乡人大换届选举是发展全过程人民民主的重要实践，是人民当家作主最直接、最广泛、最生动的体现；是巩固党的执政基础的重要途径，人大代表选得好不好、基层班子强不强，直接关系基层治理效能；是推动瑞安高质量发展的重要保障，推进产业升级、城市提质、共同富裕、除险保安等重点工作，均需一支政治过硬、能力突出、扎根群众的人大代表队伍。

李剑锋强调，要突出全程把控，在关键环节上再聚焦、再突出。要遵循“坚持党的领导”“充分发扬民主”“严格依法办事”等“三个原则”。坚持把党的领导贯穿于换届选举工作全过程和各方面，落实到政治思想、组织人事、换届程序、宣传舆论等各项工作措施上；坚持“四个要看、四个更要看”的标准，把发扬民主贯穿于选举始终，让选举结果充分体现民意、汇聚民智、凝聚民心；不折不扣贯彻执行宪法和选举法、地方组织法、代表法以及《浙江省县、乡两级人民代表大会代表选举实施细则》等，严格依法按程序开展换届选举各项工作，确保换届选举始终在法治轨道上运行。要切实把牢“登记关”“纪律关”“入口关”“结构关”“程序关”“建设关”等“六大关口”。把精准登记选民信息作为换届工作的核心基础，聚焦“十严禁”纪律要求，强化监督执纪，严格落实“九个一律”“九个不宜”标准，以换届为契机，进一步优化瑞安市人大及其常委会各专工委组成人员结构，加强人大监督队伍和能力建设，提高专业化水平。

李剑锋指出，要加强组织领导，在工作落实上再强化、再加力。要压实各方责任，突出宣传引导，注重工作统筹，确保换届平稳有序、风清气正。

瑞安市领导徐龙升、郑立、林圣赞、邹霜双、陈伟锋等出席会议，瑞安市人大常委会副主任池万松主持会议。

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原标题： 瑞安市召开县乡两级人大换届选举工作部署会

记者 黄丽云、孙凛

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