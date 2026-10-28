开了！欢迎来到，龙港西！
龙港发布 2026-10-28 09:39:45
这片24亩的花海位于龙都社区、龙源社区交界地块，是龙港推进环境整治、建设美丽田园的实践载体。
放眼望去，一朵朵向日葵昂首向阳，层层叠叠的花盘连成金色花浪，微风拂过，花枝轻轻晃动，生机盎然。紧邻高速互通的区位优势，让过往驾乘人员也能一眼邂逅这片亮眼金黄，扮靓了龙港城市西入口的门户形象。
“抖音刷到的，和姐妹过来”
“向日葵很好看，欢迎打卡”
“花海太美啦”
“特意打扮好，来拍照”
许多家庭和摄影爱好者
穿行在田埂步道
缓步赏景，拍下美好
沉浸式感受田园风光
眼下向日葵正值最佳观赏期，建议市民错峰前往，从容感受秋日花海风光。据了解，这片24亩的花海位于龙都社区、龙源社区交界地块，是我市推进环境整治、建设美丽田园的实践载体，通过对闲置地块实施复绿美化，将原先杂乱的空地打造为观景花田，扮靓城市门户景观，持续改善人居环境。
美景来之不易，文明相伴同行
打卡赏花时
请爱护花田植被，不乱扔废弃物
让向日葵的美好
长久留在龙港的秋日里
来 源：龙港发布
原标题： 开了！欢迎来到，龙港西！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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