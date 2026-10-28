瑞安发布 2026-10-28 09:40:12

10月27日，瑞安市委十五届十一次全体会议召开。

10月27日，瑞安市委十五届十一次全体会议召开。瑞安市委书记李剑锋主持会议并讲话，瑞安市委委员、候补委员出席会议，瑞安市纪委委员列席会议。

会议审议通过了《关于召开中国共产党瑞安市第十六次代表大会的决议（草案）》。根据省委、温州市委的有关要求，中国共产党瑞安市第十六次代表大会将于今年12月份召开。

会议指出，召开中国共产党瑞安市第十六次代表大会，是瑞安市人民政治生活中的一件大事。开好这次大会，对于贯彻落实中央、省委、温州市委决策部署，进一步动员瑞安市各级党组织和广大共产党员，认清自己所肩负的历史责任，团结带领瑞安市人民，以实干争先的姿态奋进新征程、绘就新蓝图，为加快建设“天瑞地安·智造商港”，争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵，率先生动展现基本实现社会主义现代化的县域图景，都具有十分重要的意义。

会议强调，要站在讲政治的高度，真正把思想和行动统一到瑞安市委的部署要求上来，进一步增强政治责任感，扎扎实实做好大会的各项准备工作，倒排时间、周密安排、精心实施，确保每个方面的工作都抓紧抓牢，每个环节的工作都做细做实，坚决把瑞安市第十六次党代会开成团结的大会、胜利的大会、奋进的大会。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委十五届十一次全体会议召开

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com