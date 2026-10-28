文成发布 2026-10-28 09:40:44

10月27日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。

10月27日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上发表的重要讲话精神，从伟大长征精神中汲取奋进的智慧和力量，踏踏实实干事创业，以历史主动精神克难关、战风险、迎挑战，奋力谱写中国式现代化文成新篇章。要坚持全心全意为人民服务，聚焦就近就学就医、老年助餐、特殊群体照护、侨胞跨境办事等群众急难愁盼，扎实推进基本公共服务一体化，为高质量发展筑牢坚实的民生根基。要深化全民国防教育，推动军民融合深度发展，全力做好国防动员和后备力量建设各项工作。要落实新时代党的建设总要求，持续增强文成县各级党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，以高质量党建引领高质量发展。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对西藏那曲市巴青县7.0级地震作出的重要指示精神，进一步强化底线思维、极限思维，加强对各类自然灾害的监测预警和会商研判，完善防灾减灾救灾体系，切实提升群众防灾意识和自救互救能力。要统筹抓好秋冬季安全稳定工作，全面落实风险隐患防范化解各项机制，聚焦道路交通、工矿、危化品、城镇燃气、自建房、高层建筑消防、森林防灭火等重点领域重点部位开展安全隐患大排查大整治，严厉打击各类违法犯罪行为，严防极端案事件和重大安全事故发生，确保社会大局持续平安稳定。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记致中央社会主义学院建院70周年的重要贺信精神，坚持党的全面领导，牢记“社院姓社”，毫不动摇把稳社会主义办学方向。要做强政治共识教育主责主业，用好文成县伯温文化、侨乡文化、红色文化等资源，引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。要着力提升办学质量，把社会主义学院工作纳入整体工作部署和统战工作总体安排，共同推动文成县统战教育培训事业高质量发展。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 赵鹏鹏、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com