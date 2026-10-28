泰顺发布 2026-10-28 09:41:16

10月27日下午，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见；分析泰顺县三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

10月27日下午，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见；分析泰顺县三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

泰顺县委书记张银贵主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神，教育引导泰顺县广大党员干部群众更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深入实施“1611登峰行动”，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，全力以赴抓发展、惠民生、保平安，用心用情解决群众急难愁盼，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，高效统筹发展和安全，奋战四季度、决胜全年红，奋力走好泰顺跨越赶超高质量发展的长征之路、登峰之路。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实大会部署和省委市委关于高水平建设健康浙江的工作要求，坚持“管慢病、防风险、优环境”一体推进，抓实卫生健康重点项目建设，推动优质医疗资源下沉，迭代升级巡回诊疗服务，做实15分钟山区医疗卫生服务圈，不断提高泰顺县卫生人才素质水平，推动健康理念融入城乡建设、生态保护、文旅发展等领域，引导全社会树立正确健康观，为争创首批全国健康县奠定坚实基础。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时的重要讲话精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，抢抓“六张网”规划建设机遇，有序推进抽水蓄能电站、能源汇集站等绿色低碳项目布局建设，因地制宜发展“茶、牛、杨梅”等“土特产富”产业，做优森林康养、氡泉疗愈等生态旅游业态，持续拓宽增收渠道，切实将生态资源优势转化为强县富民优势。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏那曲市巴青县7.0级地震作出的重要指示精神，时刻绷紧思想之弦，树牢底线思维，杜绝侥幸心理，压紧压实党政领导责任、部门监管责任、乡镇属地责任，把防灾减灾责任落到每个岗位、每个隐患点位。要严密防范风险隐患，建立完善联防联控机制，紧盯地质灾害隐患点、老旧房屋、山塘水库、在建工程、人员密集场所，全面落实风险隐患排查。要扎实做好应急准备，进一步优化地震、地质灾害应急预案，理顺部门联动机制，常态化组织实战演练，抓实抢险物资储备管理，建强基层应急队伍，不断提升防灾减灾救灾能力。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《以更高标准、更实举措推进全面从严治党》精神，坚定扛起管党治党政治责任，紧盯授权用权治权的关键环节，进一步厘清权力边界，规范行政程序，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固风清气正的政治生态。

会议指出，今年以来，泰顺县上下大力推进“1611登峰行动”，拼经济、惠民生、保安全，经济社会发展稳中有进、向上向好。四季度是定全年、保全局的收官阶段，也是谋明年、抢开局的关键时期，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，全面落实省委省政府、市委市政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，奋战四季度、夺取全年胜，全力以赴高质量完成全年经济社会发展目标任务，努力交出“十五五”开局之年高分答卷。

会议强调，要抓增量、育动能，抓实市场主体培育招引，加大企业帮扶力度，推动科技创新向纵深发展，加快产业用地供给和低效用地再开发，提速推进项目建设，着力拓展产业新赛道、新空间。要优结构、补短板，“四轮驱动”培育壮大生态工业，“串珠成链”加快全域旅游振兴，“土特产富”推动农业全链发展，长短结合推动工业、服务业提质增效，进一步推动产业结构优化提升。要促增收、惠民生，坚持“五路并进、五业联动”促增收，坚定推进小规模学校优化提升，加快破解季节性缺水难题，全力攻坚全国文明城市建设、全国首批健康县创建，用心用情办好民生实事，切实提升群众获得感幸福感。要防风险、守底线，守牢政治安全底线，压紧压实安全生产责任，持续净化社会治安环境，全力维护社会大局和谐稳定，力夺“二星平安金鼎”。要强基础、优作风，持续保持干事创业良好精神状态，深入实施基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动，以超常规力度打好集中整治攻坚战。同时，要谋深谋实明年目标思路、重大项目、重点改革，积极筹备县第十六次党代会，为开创中国式现代化泰顺新篇章奠定坚实基础。

会议还研究了其他事项。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com