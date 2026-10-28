泰顺县委十五届十一次全会决定：今年12月召开县第十六次党代会

泰顺发布 2026-10-28 09:42:34

10月27日，泰顺县委召开十五届十一次全体会议，审议通过《中共泰顺县委关于召开中国共产党泰顺县第十六次代表大会的决议》，决定于2026年12月召开县第十六次党代会。

10月27日，泰顺县委召开十五届十一次全体会议，审议通过《中共泰顺县委关于召开中国共产党泰顺县第十六次代表大会的决议》，决定于2026年12月召开县第十六次党代会。

泰顺县委常委会主持会议。泰顺县委书记张银贵讲话。

会议就《中共泰顺县委关于召开中国共产党泰顺县第十六次代表大会的决议》作说明，审议通过了《中共泰顺县委关于召开中国共产党泰顺县第十六次代表大会的决议》，决定于2026年12月召开县第十六次党代会。

会议强调，要提高站位，深刻认识大会重大意义。对标对表党中央决策部署，不折不扣落实好省委、市委要求，自觉把思想和行动统一到泰顺县委部署上来，精心组织安排，深化思想动员，充分激发泰顺县各级党组织和广大党员干事创业热情，引导全社会关心支持党代会各项工作，形成上下同心、步调一致、共谋发展的良好局面，确保会议圆满成功。要提高标准，精心组织大会筹备工作。坚持法定程序一步不缺、规定环节一个不少、标准要求一点不降，严抓责任落实，严格规范程序，严明工作纪律，进一步细化工作举措，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿换届工作始终，严格落实换届“双十”纪律规定，加强监督执纪，坚决抵制不正之风，确保换届稳妥有序、平稳平静。要统筹兼顾，奋力交出优异发展答卷。紧扣“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”要求，谋深谋实今后五年和明年的目标任务、载体抓手、工作举措，聚力“攻坚四季度、决胜全年红”，始终把富民增收摆在核心位置，高效统筹发展和安全，高质量完成全年经济社会发展目标任务，以实干实绩迎接县第十六次党代会胜利召开。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委十五届十一次全会决定：今年12月召开县第十六次党代会

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com