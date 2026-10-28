中国新闻网 2026-10-28 10:05:23

近日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——AI时代青年科学家创业创新生态论坛在浙江省温州市龙湾区举行。论坛聚焦人工智能赋能科技创新与青年科学家成长，现场启动全球多智能体可信互联成果转化平台，并推动一批产学研合作项目签约。

近日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——AI时代青年科学家创业创新生态论坛在浙江省温州市龙湾区举行。论坛聚焦人工智能赋能科技创新与青年科学家成长，现场启动全球多智能体可信互联成果转化平台，并推动一批产学研合作项目签约。

近日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——AI时代青年科学家创业创新生态论坛现场。主办方供图

据主办方统计，本次论坛实际参会人数为284人，其中45岁以下青年科技工作者216人，占比约76%，与会的外籍专家40余位分别来自16个国家和地区。

温州市人大常委会主任张加波表示，温州正加快建设人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”，将持续厚植青年人才创业创新沃土，推动基础研究、技术开发与产业转化紧密衔接，让温州成为青年AI人才创业创新的优选地。

论坛现场，全球多智能体可信互联成果转化平台正式启动。该平台面向多智能体跨系统、跨机构、跨场景协同需求，连接技术协议、成果供给、场景需求与转化服务，致力于让科研成果与产业需求彼此“找得到”。

浙江清华长三角研究院副院长冯叶成认为，青年科创需要科研端与产业端协同破题，要让科研与产业更早相遇，把成果转化服务做细，依托全球多智能体可信互联成果转化平台推动科研、技术、产业和服务资源深度对接。

如其所言，本次论坛同期举行产学研科技合作成果签约，清华大学、温州中津先进科技研究院、浙江电科信息科技股份有限公司等高校院所、科研机构及企业分批签约，推动技术成果在真实场景中落地应用。此外，论坛还为12家多智能体生态合作伙伴授牌。

“潮龙湾，向未来。”龙湾区委书记夏禹桨表示，龙湾正围绕“人工智能+制造”，联动中国眼谷、开源鸿蒙小镇等创新载体，为青年科学家和创业团队提供场景支撑与发展机遇，努力打造青年科学家创业首选地和成果转化示范地。

值得一提的是，本次论坛还设置专题报告与圆桌讨论，围绕“全球视野下的AI创新创业——从技术突破到产业落地”展开交流，来自数字内容产业等领域的嘉宾分享了高质量数据集建设与AI影视制作等产业实践。

来 源：中国新闻网

原标题： 2026青科会AI时代青年科学家创业创新生态论坛举行

作者 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com