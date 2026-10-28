从16件到大于22件——每万人口高价值发明专利拥有量如何大幅跃升

人民日报 2026-10-28 10:24:30

知识产权是衡量创新发展水平的重要指标。近日，国务院印发《知识产权保护和运用“十五五”规划》，将每万人口高价值发明专利拥有量的指标设定为大于22件，较“十四五”末的16件增长6件以上。每万人口高价值发明专利拥有量大幅跃升，如何实现？记者进行了采访。

严把专利“入口关”，有效引导创新资源向重点领域、重点主体集聚

深耕新能源前沿领域，山东大学电气工程学院教授杨明不仅发表高水平期刊论文近200篇，还获得授权发明专利60余项。

杨明介绍，针对可公开、具备产业示范效应的技术机理、模型架构设计等，系统布局核心高价值发明专利；围绕产品落地、工程适配、场景迭代等应用层，则配套布局外围专利与软件著作权，进而构建严密的知识产权保护体系。

目前，山东大学建立了以产业化前景为重点的专利申请前评估制度。“科研突破解决的是‘有没有好技术’，申请前评估要回答的是‘值不值得申请专利’。”山东大学科学技术研究院科技创新转化中心主任牟春竹说，这就使专利创造从成果产出的“副产品”，转变为技术转移的起点。

目前，国家知识产权局推动1200多所高校和科研机构建立了专利申请前评估制度，严把专利“入口关”。

我国专利数量虽多，但一度存在“重数量、轻质量，重申请、轻运用”的现象。每万人口高价值发明专利拥有量这一指标，反映我国在创新方面更加突出质量和价值导向，从追求数量向提高质量转变。

国家知识产权局战略规划司司长梁心新介绍，高价值发明专利主要将4种情况纳入统计范围，分别是战略性新兴产业发明专利、在海外有同族专利权的发明专利、维持年限超过10年的发明专利、获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。

“通过设置这一指标，可以有效引导创新资源向重点领域、重点主体集聚，促进新兴产业和未来产业培育壮大。”梁心新说。

为新兴产业提质扩容和未来产业布局落地提供更加有力的创新支撑

据统计，我国高价值发明专利中，超过七成来自战略性新兴产业，集中在人工智能、先进制造、集成电路、生物医药、新能源等重点领域。

“预计‘十五五’时期，这一比重将进一步提升，为新兴产业提质扩容和未来产业布局落地提供更加有力的创新支撑。”梁心新表示。

后摩智能科技股份有限公司围绕存算一体技术，持续加强高价值发明专利创造。目前公司已在海内外累计申请专利约200件，形成覆盖芯片架构、先进封装、软件工具链的全链条知识产权保护体系。

后摩智能首席执行官吴强表示：“我们将高价值发明专利前置于技术创新过程，让知识产权工作真正融入研发主线，形成‘以研促专、以专哺研’的良性循环。”

企业是创新的主体。截至2025年底，我国28万家企业拥有高价值发明专利176.4万件，占比达到77%，成为创造高价值发明专利的“主力军”。

“科研成果通过知识产权的形式进入产业体系后，企业在市场中的真实反馈，将原本分散、模糊的科研探索转化为具有明确目标和现实约束的技术需求。”北京大学法学院教授易继明认为。

此外，随着越来越多企业“走出去”，对高价值发明专利进行全球化布局，成为以知识产权塑造国际竞争新优势的体现。

对于船舶与海洋装备行业，知识产权保护创新、防控风险的作用突出。

“在低温气体运输船领域，我们构建形成了包括1000余件发明、近百项PCT（专利合作条约）申请的高价值专利组合，相关船型累计创造销售额（出口额）5.7亿元，新增利润超过7400万元。”中国船舶集团知识产权与成果管理研究中心副主任晏裕生举例。

今年上半年，我国申请人提交的PCT国际专利申请、海牙体系外观设计国际申请、马德里商标国际注册申请均稳居世界前列，整体规模稳中有升；我国知识产权使用费出口额498.7亿元，同比大幅增长44.3%。

进一步释放持续激励和促进创新的鲜明政策导向

今年3月，中国生物制药与跨国药企赛诺菲达成合作，将自主研发的一款全球首创药物的全球权益独家授权给赛诺菲，交易总额最高达15.3亿美元，创下中国药企在移植领域对外授权交易的最高纪录。

近年来，知识产权部门大力推动创新药专利授权提速，核心方向是压缩审评周期、优化审查模式，并向重点创新药倾斜资源。高效审查、有力保护，不但为高价值专利搭起一道道“防火墙”，也让企业迸发出强劲的市场竞争力。

“十四五”末，我国发明专利平均审查周期压减至15个月，达到相同制度下国际最快水平。知识产权保护社会满意度提升至82.81分。

另一方面，2025年，全国涉及专利的技术合同成交额达到1.18万亿元，同比增长18.8%。一大批高价值专利“下书架、上货架”，在实际应用中得到了检验。

“保护知识产权就是保护创新，其中尤其要保护有价值的创新。高价值发明专利不能仅从申请和授权的角度来看，关键要看它们能否促进新质生产力的发展，取得可观经济价值。”同济大学上海国际知识产权学院教授单晓光认为。

在受访专家看来，实际工作中，要持续优化知识产权保护环境，加快建立新兴领域知识产权保护制度；同时，深化权益分配改革，加强政策支持和市场服务，提升转化运用效能。

“自‘十二五’以来，知识产权指标已经连续4次纳入国家五年规划，一步一个脚印，促进我国创新能力不断提升，成为名副其实的知识产权大国。”梁心新表示，“十五五”时期，继续设置这一指标，进一步释放持续激励和促进创新的鲜明政策导向，也为经济社会的高质量发展注入了稳定预期。

来 源：人民日报

原标题： 从16件到大于22件——每万人口高价值发明专利拥有量如何大幅跃升

记者 谷业凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com