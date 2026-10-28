人民日报海外版 2026-10-28 10:24:31

据天津海关统计，今年前三季度，京津冀地区进出口值4万亿元人民币，同比（下同）增长14%，为历史同期最高。其中，出口1.22万亿元，增长14.2%，进口2.78万亿元，增长13.9%。9月当月，进出口4888亿元，增长9.2%，为月度历史最高值。

一般贸易稳住大盘，保税物流增长明显，超越加工贸易成为第二大进出口贸易方式。一般贸易进出口2.92万亿元，增长7.9%，占同期京津冀地区进出口总值的（下同）72.9%；保税物流进出口5422.7亿元，增长51.9%，拉动同期京津冀地区进出口增速提升5.3个百分点，占13.5%；加工贸易进出口4416.8亿元，增长27.1%，占11%。

前三季度，国有企业进出口2.15万亿元，增长15.9%，占53.6%；民营企业增速最快，进出口1.12万亿元，增长21.6%，占27.9%，为历史同期首次突破1万亿元关口。

京津冀地区对外开放持续深化，国际市场不断拓展，与全球240余个国家和地区有贸易往来，欧盟、东盟位居京津冀地区前两大贸易伙伴。同期，对拉美、非洲等新兴市场均实现两位数增长。此外，对共建“一带一路”国家进出口占同期京津冀地区进出口总值的一半以上。

出口方面，出口机电产品7155.1亿元，增长17.6%，占同期京津冀地区出口商品总值的（下同）58.4%。其中，出口汽车、电子元件、电工器材分别为886.3亿、864.3亿、644.3亿元，分别增长39.9%、58.5%、55.1%，三者合计拉动出口增速提升7.5个百分点。

此外，进口方面，大宗商品进口占同期京津冀地区进口商品总值的42.4%。

来 源：人民日报海外版

原标题： 前三季度京津冀地区进出口值4万亿元 达历史同期最高

记者 靳博

本文转自：温州新闻网 66wz.com