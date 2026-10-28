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“生命三角区”能避地震吗？摇晃那一刻千万别盲目寻找

中央广播电视总台中国之声 2026-10-28 10:24:31

　　近日，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，青海省玉树藏族自治州杂多县与巴青县相邻，交界乡镇震感强烈。一系列地震避险相关话题再次引发全网热议，网上广为流传的“生命三角区”避震方法也被翻出来讨论。不少人深信，地震发生时赶紧找到三角空隙躲避，就能保住安全。但很多人不知道，这个听起来靠谱的办法其实存在很大误区盲目寻找反而会增加受伤风险

　　网传的“生命三角区”

　　真的能用来避震吗？

　　很多人都听过“生命三角区”这个说法，并把它当成地震避险的万能办法，地震一来就想着四处寻找三角空隙。但这个流传很广的说法，其实藏着关键误区。

　　国家地震灾害紧急救援队（中国国际救援队）原副总队长刘向阳表示，地震废墟当中的确存在着三角形态的生还空间，但需要注意的是，生命三角区是房屋完全坍塌后，家具支撑出来的狭小生存空间，属于灾后废墟里的幸存位置，并不是地震摇晃发生那一刻的避险位置。因此，避险时绝对不能主动去找这类空间

　　据刘向阳介绍，地震晃动往往只有几秒到几十秒，我们没办法预判哪里会坍塌、哪里会形成三角空隙，如果慌乱跑动去寻找三角区，很容易被吊顶、玻璃、墙砖这些坠物砸伤，反而增加危险。

　　简单来说，生命三角区是坍塌后的结果，并不是避震的方法，这也是它和规范避震方式最核心的差别

　　很多人会好奇，既然生命三角区不能作为避震方法，那标准避震动作是什么？

　　对此，刘向阳指出，“伏地、遮挡、手抓牢”的避震方式更适配大多数城市楼房的室内场景。具体来说，地震来临时要立刻趴下、降低重心，躲在坚实的桌子下面，护住头和脖子，抓牢桌腿固定身体，直到晃动结束

　　刘向阳解释，这套避震方式和生命三角区背后的避险逻辑完全相反，地震当中绝大多数伤亡都是高空坠物造成的，这套动作可以用来防范坠物；而生命三角区针对的是房屋彻底坍塌，本身并不适合日常楼房场景

　　楼房、土房、野外

　　地震避险有什么不一样？

　　地震避险没有统一公式，我们身处的环境不同，面临的风险类型也不一样，对应的避险思路自然不能照搬。

　　不同场景下，具体该怎么操作？

　　刘向阳介绍，如果是在城市楼房内遭遇地震，在晃动期间一定注意不要跑、不跳楼、不乘坐电梯，就近做好遮挡避险，等到主震结束之后，再有序撤离；对于老旧房屋来说，由于老旧土坯房结构差，很容易整体坍塌，所以如果距离门口很近、几秒内就能跑出去，就要立刻撤离到室外开阔地带。此外，如果身处野外环境，不用刻意寻找掩体，重点是远离山坡、河道还有陡坡，避开地震可能引发的滑坡、落石等次生灾害。

　　刘向阳总结——楼房就近躲，旧房能跑就跑，野外远离危险地带

　　地震到来前

　　可以提前做哪些准备？

　　地震避险，临场那短短几十秒的躲避固然重要，但很多救命的工作，其实都要放在平时提前落实。

　　刘向阳提醒大家：

　　首先，家里的书柜、冰箱等大型物件要提前固定好，重物不要摆放在高处，避免地震时倾倒伤人；

　　第二，要提前准备好家庭应急包，里面放好饮用水、干粮、手电筒、哨子和急救用品，放在随手就可以拿到的位置；

　　第三，要和家人提前约定好灾害集合点，一旦地震之后通信中断，避免家人互相失联；

　　最后，还要熟悉家中的逃生路线，适当开展简单演练，防止地震突发的时候慌乱出错，要将物资和逃生预案两手准备好，关键时刻才能沉着应对。

来　源：中央广播电视总台中国之声

原标题： “生命三角区”能避地震吗？摇晃那一刻千万别盲目寻找

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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