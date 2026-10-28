中央广播电视总台中国之声 2026-10-28 10:24:31

近日，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，青海省玉树藏族自治州杂多县与巴青县相邻，交界乡镇震感强烈。一系列地震避险相关话题再次引发全网热议，网上广为流传的“生命三角区”避震方法也被翻出来讨论。不少人深信，地震发生时赶紧找到三角空隙躲避，就能保住安全。但很多人不知道，这个听起来靠谱的办法其实存在很大误区，盲目寻找反而会增加受伤风险。

网传的“生命三角区”

真的能用来避震吗？

很多人都听过“生命三角区”这个说法，并把它当成地震避险的万能办法，地震一来就想着四处寻找三角空隙。但这个流传很广的说法，其实藏着关键误区。

国家地震灾害紧急救援队（中国国际救援队）原副总队长刘向阳表示，地震废墟当中的确存在着三角形态的生还空间，但需要注意的是，生命三角区是房屋完全坍塌后，家具支撑出来的狭小生存空间，属于灾后废墟里的幸存位置，并不是地震摇晃发生那一刻的避险位置。因此，避险时绝对不能主动去找这类空间。

据刘向阳介绍，地震晃动往往只有几秒到几十秒，我们没办法预判哪里会坍塌、哪里会形成三角空隙，如果慌乱跑动去寻找三角区，很容易被吊顶、玻璃、墙砖这些坠物砸伤，反而增加危险。

简单来说，生命三角区是坍塌后的结果，并不是避震的方法，这也是它和规范避震方式最核心的差别。

很多人会好奇，既然生命三角区不能作为避震方法，那标准避震动作是什么？

对此，刘向阳指出，“伏地、遮挡、手抓牢”的避震方式更适配大多数城市楼房的室内场景。具体来说，地震来临时要立刻趴下、降低重心，躲在坚实的桌子下面，护住头和脖子，抓牢桌腿固定身体，直到晃动结束。

刘向阳解释，这套避震方式和生命三角区背后的避险逻辑完全相反，地震当中绝大多数伤亡都是高空坠物造成的，这套动作可以用来防范坠物；而生命三角区针对的是房屋彻底坍塌，本身并不适合日常楼房场景。

楼房、土房、野外

地震避险有什么不一样？

地震避险没有统一公式，我们身处的环境不同，面临的风险类型也不一样，对应的避险思路自然不能照搬。

不同场景下，具体该怎么操作？

刘向阳介绍，如果是在城市楼房内遭遇地震，在晃动期间一定注意不要跑、不跳楼、不乘坐电梯，就近做好遮挡避险，等到主震结束之后，再有序撤离；对于老旧房屋来说，由于老旧土坯房结构差，很容易整体坍塌，所以如果距离门口很近、几秒内就能跑出去，就要立刻撤离到室外开阔地带。此外，如果身处野外环境，不用刻意寻找掩体，重点是远离山坡、河道还有陡坡，避开地震可能引发的滑坡、落石等次生灾害。

刘向阳总结——楼房就近躲，旧房能跑就跑，野外远离危险地带。

地震到来前

可以提前做哪些准备？

地震避险，临场那短短几十秒的躲避固然重要，但很多救命的工作，其实都要放在平时提前落实。

刘向阳提醒大家：

首先，家里的书柜、冰箱等大型物件要提前固定好，重物不要摆放在高处，避免地震时倾倒伤人；

第二，要提前准备好家庭应急包，里面放好饮用水、干粮、手电筒、哨子和急救用品，放在随手就可以拿到的位置；

第三，要和家人提前约定好灾害集合点，一旦地震之后通信中断，避免家人互相失联；

最后，还要熟悉家中的逃生路线，适当开展简单演练，防止地震突发的时候慌乱出错，要将物资和逃生预案两手准备好，关键时刻才能沉着应对。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： “生命三角区”能避地震吗？摇晃那一刻千万别盲目寻找

本文转自：温州新闻网 66wz.com