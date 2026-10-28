央视网 2026-10-28 10:24:31

近日，一段“男子与机械恐龙合影时意外身亡”的视频在海外社交平台传播。

视频中，一名男子将头伸进机械恐龙嘴里，随后被恐龙突然闭合的上下颚夹住。网传消息称，男子最终窒息死亡，家属向景点索赔150万美元。然而，核查发现，男子并未如视频所说遭遇致命事故，所谓遇难者照片及相关人物、法庭画面均来自其他事件。

网传帖文称，一名28岁男子在景点与机械恐龙合影时意外身亡，其家属正索赔150万美元。

10月23日，海外社交平台发布的一则帖文声称，一名28岁男子在恐龙主题公园拍照时，不顾警告将头伸进机械恐龙嘴中，结果被突然闭合的机械装置夹住，无法脱身，最终因窒息死亡。

视频还称，死者家属将景点告上法庭，索赔150万美元，法院最终判决令景点赔偿45万美元。

美国事实核查机构“领先故事”（Lead Stories）10月26日发布调查，揭穿了这一传言。

完整视频显示男子成功脱身

核查人员首先通过图片反向搜索，找到这段机械恐龙视频在海外社交平台上的另一版本。画面显示，男子虽然一度被机械恐龙夹住头部，但随后成功将头抽出，并未出现网传的致命后果。

海外社交平台上流传的相关视频存在另一版本。

核查机构也未找到任何可靠的新闻报道，能够证实所谓男子窒息死亡及后续索赔、法院判决的说法。

所谓死者照片来自三年前的枪击案

事实上，网传内容还拼接了多段无关影像。在网传视频第5秒左右，画面出现一名男子的照片，被介绍为事故中的死者。

网传视频中的所谓“遇难者”照片，实际上属于一名2023年在美国得克萨斯州枪击事件中身亡的21岁男子，右图为美国ABC7电视台当年的报道截图。

但核查发现，这张照片实际上属于一名2023年在美国得克萨斯州枪击事件中遇难的21岁男子。当地电视台当年就曾报道其死亡消息，与机械恐龙事件毫无关系。

视频中另外两段画面同样被移花接木。

其中，一名男子掩面、情绪激动的画面，来自美国一档谈话节目《医生》（The Doctors）。这名男子当时正在讲述自己因冤案被监禁39年的经历，网传视频还模糊处理了原节目标识。

网传视频中的男子掩面画面（左），实际出自美国谈话节目《医生》（The Doctors）（右），与所谓机械恐龙致人死亡事件无关。

另一段女子在麦克风前讲话的画面，则来自美国威斯康星州2026年的一起刑事案件庭审。当地电视台WBAY此前发布的庭审视频证实，画面中的女子是一名检察官，与所谓机械恐龙事故无关。

网传视频中的所谓“法庭画面”（左），实际出自美国威斯康星州另一起刑事案件的庭审报道（右），画面中的女子是一名检察官，与机械恐龙事件无关。

核查显示，网传视频利用机械恐龙夹住男子的惊险画面，配上虚构的死亡经过，再拼接无关死者照片、人物情绪画面和法庭影像，编造出了一场所谓的致命事故及赔偿纠纷。

来 源：央视网

原标题： 机械恐龙致人死亡？网传视频系拼接制造假事故

本文转自：温州新闻网 66wz.com