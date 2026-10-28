新华网 2026-10-28 10:24:32

记者从中国进出口银行获悉，截至10月27日，进出口银行已完成2026年新型政策性金融工具投放任务，支持项目超500个，投放金额1200亿元，拉动总投资逾1.7万亿元，杠杆撬动作用显著。

今年的政府工作报告明确，2026年发行新型政策性金融工具8000亿元，带动更多社会资本参与投资。8月28日，国家发展改革委联合有关部门召开全国投资工作推进会议，强调抓紧投放新型政策性金融工具资金。

据介绍，本次进出口银行新型政策性金融工具投放呈现三方面特征：一是民间投资撬动突出，推动210余个民间投资及民间资本参与项目落地，放款金额占比近四成；二是新兴产业投放突出，推动220余个数字经济和人工智能等新兴产业领域项目落地，放款金额占比近五成；三是重点区域引领突出，对11个经济体量较大省份给予倾斜支持，推动330余个项目落地，放款金额占比超七成。

进出口银行表示，下一步，将做好基金运营和投后管理，强化对已投放项目的配套贷款支持，推动实物工作量加速转化，为高质量发展注入持久动能。

来 源：新华网

原标题： 进出口银行完成2026年新型政策性金融工具投放

记者：张千千

本文转自：温州新闻网 66wz.com