告别复杂操作 拥抱沉浸视听——广电行业从“双治理”迈向“双提升”

新华网 2026-10-28 10:21:03

2023年8月起，国家广播电视总局联合多部门持续推进电视“套娃”收费和操作复杂治理“双治理”工作，用户视听体验显著改善。在此基础上，2026年，全国广电视听行业正在向服务和体验“双提升”迈进。

从一体化电视到超高清技术，不断升级的视听品质正悄然改变着我们的生活。

让看电视回归简单

“电视会员套会员”，曾是多少观众的共同烦恼——嵌套收费、默认勾选、自动续费、隐藏扣款等问题，一度让看电视这件日常小事，变成需要“防坑”的消费行为。

广电总局负责人介绍，经过三年治理，开机看直播基本实现，机顶盒开机广告取消，收费包大幅压减，“自动续费”改为“自主续费”，首次订阅须二次确认，禁止默认勾选与强制捆绑，界面上的免费与付费标识清晰可辨。

“双治理”的纵深，不止于修修补补，而是从出厂设置、系统架构上重新定义“看电视”。

由此，一体化电视应运而生。其最大的特点是，只要在智能电视机中安装一个应用软件，在电视机后面插上一个小小的适配器，就能开机直接进直播频道；通过配备的通用遥控器，按一个键就能看电视。

这种模式既延续了“一开即看”的治理成果，又保留了点播、回看等交互功能，依托专网传输保障了直播频道的安全。

2025年，广电总局在全国部署了超千万套插入式微型机顶盒和通用遥控器，以及超百万端一体化电视。今年8月31日，一体化电视全国推广正式进入规模部署实施阶段。

“技术的进步，是用更聪明的办法，把复杂留给了设备和系统，把简单还给了用户。”广电总局广播电视科学研究院有线电视技术研究所所长欧阳峰说。

据介绍，“十五五”期间，广电总局将持续改善公共场所和农村电视服务体验，进一步提升广电视听适老化和无障碍服务水平。

让视听体验升级

细节更加纤毫毕现，动作更加行云流水，明暗层次更加丰富，色彩更加缤纷艳丽，画面过渡更加自然细腻……超高清可以综合提升画面的细腻度，为观众带来沉浸式的视觉体验。自2025年以来，我国超高清发展按下“加速键”。

2025年4月22日，作为我国首个省级卫视超高清频道，北京卫视超高清频道正式开播。（新华社发）

据广电总局介绍，目前我国新拍摄的电视剧（网络剧）、纪录片等已全面实现超高清化，到今年底全国超高清频道总数将达到23个，国内头部6家网络视听平台新增节目超高清占比将突破60%。

“超高清的技术特性既有利于突出电视大屏优势，提升电视大屏吸引力、传播力、影响力，也可显著提升手机、平板等移动小屏的观感体验。”广电总局科技司副司长张伟说，“十五五”时期，广电总局将推动家庭大屏、移动小屏以及车载屏等多类型终端的超高清升级，丰富多场景的超高清体验。

视觉体验加快提升的同时，听觉体验也不断升级。

随着菁彩声（三维声）自主技术标准加快应用，芯片、电视、音响等产业链企业协同攻关，已形成行业首个基于媒体接口、电视直连三维声音响的家庭视听方案，用户通过千元级音响设备，即可在自家客厅享受专业级沉浸式空间音效。

“电视的价值，远不止于看与听。未来，它还将从视听工具，演进为以电视大屏为核心的家庭综合智能终端。”欧阳峰说。

据悉，“十五五”期间，广电总局将着力打造集视听节目、康养陪护、少儿教育、智能家居等功能为一体，支持方言语音、手势交互、跨屏联动的智能终端，让老人孩子都能够轻松畅享丰富多彩的数智生活。

推动“双提升”提质扩面

首都剧场上演的话剧，通过超高清直播走进京津冀8所高校，扩大了戏剧艺术的覆盖面和普惠性；上海国际光影节，持续深化“超高清技术+文旅场景+商业运营”可持续发展模式，推动多商圈客流与商业消费同步增长……

2026年9月17日第三届上海国际光影节开幕式现场。（新华社记者 陈浩明 摄）

当超高清技术从家庭走向更广阔的天地，正为文化产业提供新的增长点，广电视听服务和体验的“双提升”，也由此打开了提质扩面的新空间。

“超高清是全球视频技术发展的大趋势，对于引领大小屏体验革命、促进视听产业提质升级、发展壮大数字经济，推动经济、文化等领域高质量发展意义重大，正成为发展新质生产力的重要驱动力。”张伟说。

在与千行百业的深度融合中，超高清视听技术展现出巨大潜力。

在信息基础设施建设方面，有助于大幅提升5G、千兆光网的业务流量和带宽利用率；在电子信息制造方面，将持续带动设备更新、消费品以旧换新及其相关技术设备自主创新，拉动材料、芯片、面板等产业链基础环节升级；在行业应用方面，可以赋能安防监控、医疗健康、智能制造、智慧交通等诸多领域，为人们生活带来更多帮助……

“无论是家中的电视大屏，还是手中的手机小屏，抑或是文旅、教育、体育等千行百业中的超高清应用，技术的进步都落脚于让每一个人享受到更清晰、更便捷、更丰富的视听服务，让科技真正服务于人的生活，这也是推进广电视听服务和体验‘双提升’的初心所在。”张伟说。

来 源：新华网

原标题： 告别复杂操作 拥抱沉浸视听——广电行业从“双治理”迈向“双提升”

记者：白瀛

本文转自：温州新闻网 66wz.com