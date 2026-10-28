新华网 2026-10-28 10:21:56

萨那消息：也门胡塞武装27日称，该组织使用弹道导弹和无人机袭击了沙特阿拉伯多个目标，包括沙特国防部和沙特西南部的艾卜哈国际机场。

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当天在社交媒体上发表声明说，该组织向位于沙特首都利雅得的沙特国防部发射了一枚弹道导弹。

萨雷亚当日晚些时候还表示，胡塞武装使用无人机打击了艾卜哈国际机场。

根据萨雷亚发表的声明，胡塞武装还使用弹道导弹打击了沙特两架军用运输机，两架飞机分别位于沙特奈季兰省的奈季兰机场，以及阿西尔省的哈立德国王空军基地。

沙特主导的多国联军发言人图尔基·马利基当日在社交媒体上说，联军当天拦截并摧毁胡塞武装向利雅得发射的2枚弹道导弹。当天早些时候，马利基还通报说，联军拦截并摧毁胡塞武装向沙特东部省发射的3枚弹道导弹以及该组织向沙特南部地区发射的4架无人机。

近期，沙特与胡塞武装互袭力度增强。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装称袭击沙特国防部和机场等目标

记者：尹炣

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