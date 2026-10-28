新华网 2026-10-28 10:22:36

中国常驻联合国代表傅聪27日在安理会伊朗核问题公开会上发言，强调各方应推进美伊止战促谈。

傅聪说，当前，中东地区局势持续紧张，外溢影响不断扩散，严重冲击地区和世界和平与稳定。美国和伊朗的谈判陷入僵持，有关酝酿对伊朗开展新一轮军事打击的言论推高紧张局势，令人深感关切。伊核问题作为美伊矛盾之一，曾经几次摆上谈判桌，却一再错失机遇。各方应以史为鉴，坚持真正的多边主义和政治解决大方向不动摇，推进止战促谈，重振外交努力。

傅聪指出，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复并不断升级对伊单边制裁、采取“极限施压”，是造成当前困局的根源。欧洲三国未履行伊核协议义务，却配合美国对伊朗单边制裁，其所谓“快速恢复制裁”在法律和程序上存在瑕疵，严重损害了安理会团结和信誉。美国和以色列两度军事打击伊朗接受国际原子能机构保障监督的核设施，是该机构无法对伊朗有关核设施实施保障监督的直接原因。某些国家不顾上述基本事实，在国际原子能机构强行通过关于对伊朗保障监督的决议，完全是出于政治目的，破坏该机构与伊朗之间的合作关系，使危机进一步升级。这一滥用国际原子能机构的做法是极不负责任的。

傅聪强调，伊核协议与核可该协议的安理会第2231号决议的经验证明，政治外交途径是解决伊核问题的唯一出路，有关文件确立的核心目标和宗旨不应放弃，分步对等、权责平衡等重要原则应继续坚持。伊朗应履行不发展核武器的承诺，各方也应尊重伊朗作为《不扩散核武器条约》缔约国享有的和平利用核能权利。要客观看待伊朗在恢复保障监督核查等方面的困难，支持国际原子能机构秘书处与伊朗通过加强对话合作解决相关问题。美国应承诺不再对伊朗动武，确保保障监督活动在没有武力胁迫的环境中有效开展。

傅聪说，当前，巴以和平进程步履维艰、“两国方案”基础遭到严重侵蚀，美伊战事阴云未散，霍尔木兹海峡航道受阻，也门与红海紧张局势持续升级，冲击全球能源安全、地缘格局和国际秩序。美伊再启战端，只会给中东地区带来更大灾难，只会导致全球经济、能源、粮食困境雪上加霜。面对上述形势，安理会必须展现理性和决心，制止武力威胁和单边军事行动，为推动对话谈判进程、提振政治解决势头发出一致声音、采取切实行动，为尽早恢复中东海湾地区和平安宁作出不懈努力。

会议开始前，俄罗斯代表要求就安理会召开伊核问题公开会进行程序性表决。傅聪随后发言，表示支持俄方要求。傅聪说，安理会第2231号决议已于去年10月18日到期终止，安理会及国际原子能机构应终止审议伊核问题。个别安理会成员不顾上述事实，推动安理会在已被终止的议题下举行会议，这种做法损害安理会决议权威，挑动矛盾对抗，加剧安理会分裂，阻碍伊核问题政治解决进程。中方对此表示严重关切。

傅聪说，中方呼吁安理会成员落实第2231号决议“终止日”有关措施，维护安理会权威和多边外交信誉，为政治解决伊核问题创造有利条件。中方也敦促个别成员切实为外交努力发挥建设性作用，停止制造新的障碍。

来 源：新华网

原标题： 中方呼吁各方推进美伊止战促谈

本文转自：温州新闻网 66wz.com