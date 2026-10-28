俄罗斯将7名英国军工企业高管列入禁止入境名单
新华网 2026-10-28 10:23:08
俄罗斯外交部27日发表声明说，为回应英国当局的敌对政策，俄罗斯决定将7名英国军工企业高管列入俄禁止入境名单。
声明说，这7名高管向乌克兰提供武器和军事技术，且被用于深入俄罗斯境内实施打击，目标是给俄罗斯造成破坏。声明还提及，英国称其军工企业从中获得某种“国防红利”。
声明称，俄方将继续扩大制裁名单。
来 源：新华网
原标题： 俄罗斯将7名英国军工企业高管列入禁止入境名单
记者：侯鸣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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