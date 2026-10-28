央视网 2026-10-28 10:24:25

记者当地时间10月27日获悉，根据美国国防部的数据，美国针对伊朗军事行动的开支迄今已超过470亿美元。

在这些军事行动开支中，最大宗的费用包括超过290亿美元的弹药补充支出以及超过60亿美元的军事装备更换支出。上述数据中并未明确包含美军基地因伊朗导弹和无人机袭击受损所需的修复费用估算。

此前，美国国防部长赫格塞思今年7月21日在国会参议院拨款委员会听证会上表示，美国对伊朗军事行动已花费约375亿美元。

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原标题： 美国防部：对伊朗军事行动开支已超470亿美元

记者 张颖哲

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