温州日报 2026-10-29 07:48:00

10月28日，省委常委、市委书记张振丰在瑞安市调研基本公共服务一体化改革工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述，落实落细全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会部署要求，聚焦“一老一小一弱一残”等重点群体，高标准推进基本公共服务一体化，持续提升群众满意度，为做强“一圈一极一中心”、高质量发展建设共同富裕市域样板夯实民生基础。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰在瑞安市调研基本公共服务一体化改革工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述，落实落细全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会部署要求，聚焦“一老一小一弱一残”等重点群体，高标准推进基本公共服务一体化，持续提升群众满意度，为做强“一圈一极一中心”、高质量发展建设共同富裕市域样板夯实民生基础。

瑞安实施“政策找人”“多评合一”等创新模式，有力提升养老政策兑付覆盖率、便捷度。张振丰实地考察玉海街道社区卫生服务中心医养结合项目建设运营情况，详细了解养老政策集成兑付的做法和成效。他指出，落实养老政策待遇，是深化养老服务改革发展的关键抓手，要建好用好数智化服务平台，摸清对象底数，打通认定渠道，精简兑付流程，兜牢保障底线，推动各类养老政策应享尽享、免申快享、叠加优享，真正让群众养老减负担、得实惠。

位于玉海街道南门佳园的幸福悦享家园，是瑞安首个社区嵌入式养老服务机构，提供日间照护、认知干预、康养护理等服务。张振丰实地参观机构建设运营、功能布局、活动开展等情况，希望机构加强社区资源整合，紧紧围绕老年人就近养老需求特点，分类别、针对性开发服务内容，在试点基础上复制推广好经验、好做法，有效打通社区养老服务“最后一米”。

在飞云街道桃源颐养中心，张振丰实地参观了解适老化场景建设和公立医院合作模式。他强调，要“软硬”兼顾提升服务品质，坚持医养结合，突出目标导向，加强专业化资源导入、高品质场景建设、可持续运营保障，更加重视和关注老年人的精神需求、社交需求、情感需求，以温暖服务打造温馨家园，让老人生活更有尊严、更有趣味、更有期待。

张振丰在调研中强调，基本公共服务一体化是推动城乡一体融合发展、缩小“三大差距”的牵引性工程。要聚焦构建覆盖全民、均衡普惠、优质可及、高效可持续的现代化基本公共服务体系，进一步强化改革赋能，深化民生领域“小切口、大撬动”改革，推动理念、模式、机制全面创新，整合盘活存量资源，促进服务扩面提质，打造更多引领性、标志性成果；进一步聚焦群众体感，畅通群众诉求征集反馈渠道，从急难愁盼领域中找准发力点，让改革成果更好惠及每一位群众；进一步夯实支撑保障，探索构建与人口变化相适应的公共服务资源统筹共享机制，加强多跨协同、政策衔接、闭环落实，推动改革取得更大实效。

市领导陈应许、章月影参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在瑞安市调研基本公共服务一体化改革工作

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com