温州日报 2026-10-29 07:52:53

10月28日，市委召开足球工作座谈会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于体育强国建设的重要论述，锚定打造全国足球重点发展城市目标，践行“体育让生活更美好”理念，深化改革创新，发挥独特优势，扎实推动足球事业高质量发展，让“世界的温州”因足球焕发新活力、彰显新风采。

温州网讯 昨天，市委召开足球工作座谈会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于体育强国建设的重要论述，锚定打造全国足球重点发展城市目标，践行“体育让生活更美好”理念，深化改革创新，发挥独特优势，扎实推动足球事业高质量发展，让“世界的温州”因足球焕发新活力、彰显新风采。

会上，市体育局、市教育局、市侨联汇报我市足球工作有关情况；来自校园足球、侨界和海外、社会足球、青训、企业等领域代表，围绕校园足球发展、人才培养、足球“出海”、市场化运营等方面提出意见建议。与会人员作了讨论发言。

在充分肯定前阶段足球工作成效后，张振丰指出，足球运动彰显着城市精神、蕴藏着发展动能、承载着民生期盼。当前，温州足球事业发展兼具天时、地利、人和，我们要坚持长期主义，久久为功激活足球振兴的内生动力，齐心协力闯出一片新天地，在全国足球改革中展现温州作为、体现温州价值。

张振丰强调，要强化体教融合，构建完善青训体系，推动本土足球人才梯队化、系统化培养，让每一个有天赋的孩子都在绿茵场上追逐梦想。要坚持开放发展，依托世界温州人资源渠道，加强与国际一流俱乐部交流合作，打通高水平球员、教练员“选、育、归”全链条，打响温州“侨乡足球”国际金名片。要突出共建共享，引导各类社会主体参与足球赛事运营和文化建设，让看球、踢球、品球融入群众生活日常。要突出场景落地，加大校园足球普及力度，因地制宜加强足球场地建设，健全完善足球人才发展、赛事矩阵打造、球队运营管理等机制，以足球为纽带推动“文体旅商展”融合发展。

张振丰强调，发展足球事业是一项系统工程，要加强组织领导，发挥足球协会行业纽带作用，激活多元主体参与，加快重大改革落地，办好群众足球活动，营造全社会关心足球、支持足球、参与足球的浓厚氛围。

市领导陈应许、周一富、黄阳栩、张本锋等参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰主持召开足球工作座谈会

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com