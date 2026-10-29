澳大利亚向我国返还2件流失文物
中国国家文物局28日在堪培拉接收澳大利亚国家美术馆返还的2件中国流失文物。中国国家文物局副局长唐炜、中国驻澳大利亚大使刘劲松、澳大利亚国家美术馆馆长尼克·米采维奇等出席返还接收仪式并致辞，来自澳大利亚外交贸易部、联邦艺术部等相关机构的代表参加仪式。
中方表示，推动流失文物返还原属国，是维护各国文物安全、尊重各国人民文化权益和民族情感、守护人类文明成果的正义之举。此次合作是中澳两国共同践行国际公约、保护文化遗产的重要成果，将进一步促进中澳两国人文交流和民心相通。
澳方表示，文物返还不仅是实物的移交，更体现了对文化遗产的尊重、责任担当和国际伙伴关系。此次返还有助于深化澳中友好关系，推动双方在文化遗产保护领域持续开展合作。
此次澳方返还的2件文物，为中国北宋皇陵永裕陵武官像头部和永昌陵文官像头部。据澳大利亚国家美术馆此前公布的馆藏记录，两件文物均来自中国河南省，材质为石灰岩。武、文官像头部分别高68厘米、70厘米，重132公斤、223公斤。
中国国家文物局会同公安部及河南省文物、公安部门，开展调查形成证据材料，于2025年向澳大利亚国家美术馆提交备忘录，请澳方返还上述文物，正式启动追索工作。
中国国家文物局与驻澳大利亚使馆密切配合，在联合国教科文组织1970年公约框架下，基于中澳两国2009年签署的关于文物保护的政府间谅解备忘录、澳大利亚国家美术馆2021年发布的尽职调查和溯源及流转历史研究政策，最终实现2件流失文物回归祖国。
来 源：人民日报
记者 车斌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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