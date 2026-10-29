新华社 2026-10-29 11:01:15

10月28日上午，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部组织自然资源部、中国气象局及西藏自治区联合会商，研判29日至31日西藏强降雪过程发展趋势，部署防范应对工作。按照应急管理部党委书记、部长张成中安排部署，应急管理部副部长徐加爱主持会商。

10月28日上午，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部组织自然资源部、中国气象局及西藏自治区联合会商，研判29日至31日西藏强降雪过程发展趋势，部署防范应对工作。按照应急管理部党委书记、部长张成中安排部署，应急管理部副部长徐加爱主持会商。

会商指出，受孟加拉湾风暴残涡与西风槽共同影响，预计29日起青藏高原大部有一次降雪天气过程，其中，西藏南部沿喜马拉雅山附近有强降雪，高海拔区域有大暴雪，局地特大暴雪，灾害风险不容忽视。

会商强调，要加强监测预报预警，密切监视强降雪过程，加密多部门联合会商研判，强化信息共享，精准发布预警信息。要加强风险隐患排查，严防边境冰湖溃决、冰川崩塌、雪崩、泥石流及次生衍生灾害风险，深入排查输电线路、易结冰路段、重大工程等重点区域，以及危旧房屋、设施农业和牲畜棚舍等建构筑物的风险隐患。要加强救灾救助，重点关注那曲巴青和日喀则吉隆两地受灾群众，及时调拨发放救灾物资，加快安置板房调配安装，强化安置点安全管理，严防火灾、触电、一氧化碳中毒等事故，全力保障受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

来 源：新华社

原标题： 两部门部署西藏强降雪天气防范应对工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com