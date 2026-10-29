新华社 2026-10-29 11:03:13

刮痧、经穴推拿、中药敷贴……今后，群众在基层医疗卫生机构就医，能够体验到的中医适宜技术有望达到6类15项以上。

刮痧、经穴推拿、中药敷贴……今后，群众在基层医疗卫生机构就医，能够体验到的中医适宜技术有望达到6类15项以上。

记者10月28日从国家中医药管理局获悉，国家中医药局综合司、国家卫生健康委办公厅近日联合印发《关于推进基层中医适宜技术推广应用的通知》，进一步加强基层中医适宜技术（含少数民族医适宜技术，下同）推广应用。根据通知，我国将逐步健全基层中医适宜技术推广网络、不断优化推广项目范围。

其中，在国家层面，以国家中医药局印发的《基层中医适宜技术手册》为基础，明确针刺、推拿、刮痧、拔罐、艾灸等类别的中医适宜技术作为全国统一推广核心目录，并依据基层需求适时增补。

在省级层面，省级中医药主管部门结合本地疾病谱、地域特点及基层条件，扩充临床疗效确切、安全性高、群众需求强烈的技术，形成覆盖常见病、多发病、慢性病、老年病及妇幼健康需求的省级技术目录，其中国家核心目录技术占比原则上应不低于70%。

通知要求，市级中医药主管部门在省级技术目录基础上，进一步挖掘整理当地群众认可度高、传承时间久、临床应用成熟的地方特色中医适宜技术，补充完善市、县级推广目录，重点向基层医疗卫生机构倾斜。县级中医药主管部门结合县域基层医疗卫生机构服务能力，优先推广6类15项以上中医适宜技术。

通知还要求着力强化基层中医适宜技术应用能力，强化防治结合，积极推动将中医适宜技术纳入家庭医生签约服务包，融入基本医疗服务与基本公共卫生服务。

来 源：新华社

原标题： 百姓有望在“家门口”体验到15项以上中医适宜技术

本文转自：温州新闻网 66wz.com