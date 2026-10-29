央视新闻 2026-10-29 14:47:56

美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。这一决定符合市场此前广泛预期。

美国联邦储备委员会28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。这一决定符合市场此前广泛预期。

联邦公开市场委员会以10:2的投票结果作出这一决定，美联储理事莉萨·库克和美国克利夫兰联储银行行长贝丝·哈马克在投票中主张继续加息25个基点。

美联储在声明中表示，通胀仍处于高位，累积更多信息将有助于委员会确定合适的货币政策，以确保通胀回落到2%的目标水平。

声明说，虽然地缘政治局势等不确定性依然很高，但国内支出保持韧性，生产力增长和资本投资强劲。新增就业与劳动力供给保持同步，失业率变化很小。

美联储主席沃什在28日午后举行的记者会上说，自9月份加息以来，一些企业和家庭的金融和信贷条件收紧，不过整体金融条件并未达到紧张程度，这将有助于稳定物价。他还称，此次货币政策会议上没有人提及即将到来的国会中期选举。

因近期通胀压力升高，美联储在9月16日宣布加息25个基点，为2023年7月底以来美联储首次加息。

来 源：央视新闻

原标题： 美联储宣布维持利率不变

本文转自：温州新闻网 66wz.com