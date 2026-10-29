新华网 2026-10-29 14:48:56

伊朗外交部长阿拉格齐28日表示，伊朗并未放弃外交途径，正在与调解方讨论如何能在更短的时间内执行开放霍尔木兹海峡的“七日计划”。

伊朗外交部长阿拉格齐28日表示，伊朗并未放弃外交途径，正在与调解方讨论如何能在更短的时间内执行开放霍尔木兹海峡的“七日计划”。

阿拉格齐在社交媒体上写道：“虽然我们英勇的武装部队已做好保卫祖国的充分准备，但伊朗仍致力于给外交途径成功的机会。我们正与调解方保持密切且持续的沟通，共同探讨如何确保我们的‘七日计划’能在不到一周的时间内得到执行。”

阿拉格齐此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在七日内重新开放，恢复正常海运。

来 源：新华网

原标题： 伊朗外长：仍在与调解方磋商重开霍尔木兹海峡计划

本文转自：温州新闻网 66wz.com