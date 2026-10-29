伊朗外长：仍在与调解方磋商重开霍尔木兹海峡计划
新华网 2026-10-29 14:48:56
伊朗外交部长阿拉格齐28日表示，伊朗并未放弃外交途径，正在与调解方讨论如何能在更短的时间内执行开放霍尔木兹海峡的“七日计划”。
伊朗外交部长阿拉格齐28日表示，伊朗并未放弃外交途径，正在与调解方讨论如何能在更短的时间内执行开放霍尔木兹海峡的“七日计划”。
阿拉格齐在社交媒体上写道：“虽然我们英勇的武装部队已做好保卫祖国的充分准备，但伊朗仍致力于给外交途径成功的机会。我们正与调解方保持密切且持续的沟通，共同探讨如何确保我们的‘七日计划’能在不到一周的时间内得到执行。”
阿拉格齐此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在七日内重新开放，恢复正常海运。
来 源：新华网
原标题： 伊朗外长：仍在与调解方磋商重开霍尔木兹海峡计划
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
打造无人机视角下的“第五立面” 让温州城市经得起俯瞰社会10-29
-
楠溪江创建国家5A级旅游景区 人人皆是山水点景人社会10-29
-
AI赋能住建赛道 温州用这份方案打造“未来人居”场景社会10-29
-
“来温州·创未来”全球精英创新创业大赛人工智能专场赛现场赛举行社会10-29
-
双向发力引才筑沃土 乐清持续拓宽青年人才集聚通道社会10-29
-
瑞安海罗线道路工程获批建设 今年启动建设社会10-29
-
洞头开展渔家厨娘提能培训 助力海岛民宿提质增效社会10-29
-
温州海经区剑指千亿级海空装备产业集群社会10-29
-
小区里有人私搭“空中楼阁”占用公区社会10-29
-
这场暖心调解帮婴儿落户 父子冰释前嫌社会10-29