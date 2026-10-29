央视新闻 2026-10-29 14:50:12

当地时间29日，韩国首尔高等法院就前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案举行结案庭审，特别检察组再次请求法庭判处尹锡悦死刑。

△韩国前总统尹锡悦（资料图）

当地时间29日，韩国首尔高等法院就前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案举行结案庭审，特别检察组再次请求法庭判处尹锡悦死刑。

特别检察组指出，尹锡悦因2024年12月3日宣布紧急戒严，被控涉嫌发动内乱罪，一审获判无期徒刑，量刑过轻，应依法判处法定最高刑罚——死刑。

特别检察组将此次紧急戒严定性为旨在长期垄断权力的“亲卫政变”，认为相关行为严重破坏韩国宪政秩序，性质恶劣，不应轻判。

检方还对一审判决的部分认定提出异议，认为一审对内乱的准备时间和犯罪目的认定过于狭窄，未能充分追究被告人的责任。检方主张，宣布紧急戒严并非临时起意，而是经过长期准备，目的在于控制国会、限制政治活动，并试图将司法权等权力转移至军方，从而实现对国家权力的全面掌控。

除尹锡悦外，特别检察组还请求判处前国防部长官金龙显无期徒刑、前情报司令官卢相源有期徒刑30年、前警察厅厅长赵志浩有期徒刑20年、前首尔警察厅厅长金峰埴有期徒刑15年、前国会警卫队队长睦贤泰有期徒刑12年。

根据庭审安排，法院将分阶段完成二审结案程序。尹锡悦方面预计于11月5日进行最后辩论并发表最后陈述，此后法院将公布二审宣判日期。

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今年1月13日，韩国负责调查紧急戒严事件的特别检察组以涉嫌带头发动内乱为由，要求法庭判处尹锡悦死刑。而尹锡悦在结案庭审中依然坚称戒严只是“警告性”“呼吁性”的措施，是依据宪法赋予总统的权限而行使的权力。

尹锡悦是继全斗焕、卢泰愚后，近30年来首名因内乱罪相关嫌疑坐上审判席的前总统。检方表示，全斗焕、卢泰愚曾因1979年12月军事政变和1980年5月紧急戒严事件等被定罪量刑。尽管有这一历史教训，本案仍然发生。因此，对被告量刑时必须严肃考虑“再犯可能性”。

根据韩国法律，针对内乱头目可判处死刑或无期徒刑。检方表示，虽然国际上将韩国视为“实际上已废除死刑的国家”，但死刑仍可用于量刑和宣判。

来 源：央视新闻

原标题： 韩国检方再次要求判处前总统尹锡悦死刑

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