广交会展品之变折射外贸向新而行

新华网 2026-10-29 15:58:03

“啪！”羽毛球破空而出，在空中划出一道弧线，对面的机器人迅速抬臂、挥拍，精准地将球击回。

“啪！”羽毛球破空而出，在空中划出一道弧线，对面的机器人迅速抬臂、挥拍，精准地将球击回。第140届广交会服务机器人专区，一场别开生面的人机羽毛球对战吸引了众多商客驻足。这不是实验室里的概念样机，而是面向全球市场、可批量落地的商业化产品。

本届广交会展馆里，前沿科技产品集中亮相。借助AI大模型，冰箱就能生成定制菜谱；佩戴脑电采集设备后，体验者仅凭“意念”即可控制机械臂完成倒水、抓苹果等动作；装上智能仿生腿和智能脚踝，上下楼梯、跑步、骑自行车变得轻松自如……扑面而来的创新气息，正是广交会创办70年来不断发展、中国对外贸易转型升级的生动缩影。

回望1957年，首届广交会的展台上以纺织品、农副土特产品为主，是当时中国对接外部市场的主要品类。此后，电视机、拖拉机、数控切割机、集成电路、电子计算机等展品相继登场。时至今日，本届广交会17个未来产业专区集中亮相，脑机接口、人形机器人、新型储能、低空经济装备等前沿成果同步展出，AI相关展品已超23万件。

展品结构的变化，折射对外贸易增长动能持续向新向优：曾经依靠劳动密集型产品打开国际市场，如今新质生产力为外贸增长注入强劲动力，高技术、高附加值、绿色低碳产品成为走向全球市场的生力军，更好惠及各国人民。

向新而行，也体现在用新技术改造传统产业，推动传统品类焕新。陶瓷展区里，有企业将3D打印与施釉工艺融合创新，20秒左右即可完成画面打印，既兼顾绿色生产，又支持个性化小单定制。许多日用品、家具等展品也拥有了“AI大脑”“AI之眼”。有企业给床垫增加了“哄睡”按摩功能，并在床垫内置多个传感器，可监测心率、记录翻身次数，受到了不少境外采购商的青睐。

走过70年不平凡历程，广交会这扇“中国第一展”之窗，更加生动地映照新时代中国创新发展、扩大开放的蓬勃气象。“展品之变”是发展的跨越，也是成长的新起点。广交天下客，共赴时代潮，广交会日益成为全球客商共享新发展机遇的窗口，见证中国与世界的深度交融、合作共赢。

记者：赵刚 聂静

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨广交会展品之变折射外贸向新而行

图源：张倩 邓豪俣

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com