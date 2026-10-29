人民日报 2026-10-29 16:00:43

最近，“炸串摊主遭顾客差评后轻生”引发热议。

最近，“炸串摊主遭顾客差评后轻生”引发热议。据报道，警方已介入调查。看到这则消息，实在令人心里发堵。因为悲剧的起因，看起来太轻太小——有顾客对食物分量不满意，在多个平台发布“避雷帖”。

许多人把矛头指向这名顾客，涌入社交账号抨击。悲剧发生后，想找到承担责任的人，这是朴素的正义感。但反网暴，不应变成另一场网暴；别让一个悲剧还没落幕，下一轮已经开场。

治理网暴，找到“原点”很重要，斩断链条更要紧。避免悲剧重演，就得看清链条上的每一环，厘清各自该守的边界。

守住公共平台发言边界。网络具有匿名性，因此有些网友发言便降低责任意识、增加情绪浓度。这些留言经评论转发、二次加工，会指数级地涌向当事人，戾气远超最初发言者的预期。不夸大、不辱骂、不人身攻击、不泄露隐私、不煽动围攻——言论的边界，当止于他人的合法权益。

这把尺子，同样适用于网上跟评的每个人。个人的言语或许很轻，叠加落在当事人身上，有时就变得很重。

比如“粉发女孩”郑灵华。最初造谣的人当然可恨，可造成持久伤害的，是后来一波又一波不明所以便开骂的追评。有些发布恶评的人至今觉得委屈：“我也是被谣言骗了。”但不考证事实的道德审判、不加克制的情绪发泄，本身就是一种暴力。

指尖太快，理性就跟不上。再刷到热点时，不妨多想想：我看到的，是全部吗？我了解的事实，经得起核验吗？这句话发出去，是在讲道理，还是只想发泄？

防止“避雷帖”滚成网暴雪球，平台必须承担起应有责任。

寻亲少年被自媒体大V指责“心机重”“吃相难看”，大量网友跟风攻击；摆摊老奶奶被偶然发上网而受关注，却遭到过度围观甚至镜头霸凌……回看此前一桩桩令人痛心的案例，当事人无不处于同一境地：被骂声笼罩着，即使不断澄清，评论区照样“万箭穿心”。

言辞激烈的帖子，往往比平和理性的点击率高。这时候，算法推荐如果追求流量至上，就是在给戾气插上翅膀。

今年发布的反网络暴力法（征求意见稿），就明确要求网络服务提供者建立健全网络暴力监测识别机制和防护功能。要校准算法价值观，挤压戾气的传播空间，也要建立规则保护，为当事人提供更便捷的“一键防护”。

上网时少一点戾气、多一丝理性、增一分包容，这是我们能做到的，也是斩断网暴链条所必要的。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：常言道

原标题：别让“避雷帖”滚成网暴雪球（人民锐评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com