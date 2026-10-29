人民日报 2026-10-29 16:01:33

党的作风正，人民心气顺，党和人民就能同甘共苦，我们的事业就会蓬勃发展

作风无形，但有迹可循。

数据显示，今年中秋节，68元至200元的平价月饼占比超六成。近年来，从月饼不再机巧翻新，到天价烟酒没了市场，再到大闸蟹价格更加亲民……“社交货币”悄然回归“食品本位”，为新时代党的作风建设成效写下生动注脚。

“求治之道，莫先于正风俗。”党的作风和形象关系党的创造力、凝聚力、战斗力，决定党和国家事业成败。习近平党建思想鲜明提出“坚持推进作风建设常态化长效化”，指明了保持党同人民群众血肉联系的有效途径。

新时代以来，我们党纵深推进全面从严治党，把作风建设作为管党治党重要突破口，从制定和落实中央八项规定开局破题，以钉钉子精神纠治“四风”。从一系列党内集中教育“加油”“补钙”，到深入推进风腐同查同治；从强化监督执纪，到持续整治形式主义为基层减负……我们坚持破立并举、步步深入，推动党风政风焕然一新，为党和国家事业发展凝聚起强大正能量。

餐桌、会议桌、办公桌，党员干部身边寻常的三张桌子，是观察党风政风的窗口。

一张餐桌，察民风、知政风、见作风。

过去啥样？有基层干部表示：“一听有接待，心里就发怵。”

涤荡“舌尖上的歪风”，整治“餐桌上的乱象”，“我们管住了一些领导干部的嘴，赢得了无数人民群众的心”。

如今，清风徐来，正气充盈。湖南郴州，干部下乡不再凭公函凑“饭局”，食堂扫码付费、自行打饭。宁夏石嘴山，电子公函带着“时间戳”，谁批的、谁吃的、花多少一目了然。

变化不止于此。笔者在农村蹲点调研时发现，村干部张罗孝善大食堂，和老人们边吃边聊。一顿饭的工夫，谁有急难愁盼、谁有奇思妙想，聊得开、说得透，其乐融融。

公职人员从推杯换盏中脱身，把节省下来的精力用来问冷暖、干实事，跟群众之间情更亲、心更近。

一张会议桌，从会场搬到现场。

贵州独山县阳地村塘董组，一场院坝会气氛火热。没有主席台，没有红头文件，村民们围坐一起畅所欲言。

将会议桌搬到项目工地、田间地头、百姓家中，在“第一现场”摸民情、谋发展……能在现场就不在会场，日益成为党员干部的思想自觉和行动自觉。

整治“文山会海”，严把“议题入口关”，严守“时长硬约束”，严控“参会精准度”，严抓“会后落实效”……管住会议的“形”，做实服务的“效”。

一张办公桌，减的是负担，增的是实绩。

填表报数，曾是基层干部办公桌上的一大痛点。有基层工作人员反映：“填一个表，要给19个村的村干部打电话。”

明确“权责清单”，避免“小马拉大车”；强化数字赋能，有效降低基层数据重复采、难共享等问题……如今，基层干部轻装上阵、善作善成。

减负，是为了赋能。当一天骑手、跟一天网约车……云南红河组织600多名干部走出机关，体验新就业群体工作状况，推动“暖蜂驿站”等惠民举措落地。

“看群众需要什么，而不是干部自己凭空想”，如今摆在干部案头的，正是惠民生、暖民心、顺民意的实事。

三张桌子，照见的是新时代党员干部干事创业、担当作为、为民造福的精神面貌，见证的是一个百年大党以常抓不懈的作风建设赢得群众信任拥护的笃实行动。

新时代以来，从乡村振兴的广阔田野，到改革攻坚的火热实践，正是因为有人民群众的广泛参与、积极响应，我们办成一件件大事要事、攻克一个个难关险隘。实践充分证明，党的作风正，人民心气顺，党和人民就能同甘共苦，我们的事业就会蓬勃发展。

新征程上，持之以恒加强党的作风建设，“以好的作风振奋精神、激发斗志、树立形象、赢得民心”，我们定能无往而不胜。

（本系列评论到此结束）

作者：盛玉雷

原标题：“三张桌子”看作风（评论员观察）——党和人民赢得了强党强国的历史主动④

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com