人民日报 2026-10-29 16:03:03

【人物】青年运动员

【事件】前不久，爱知—名古屋亚运会落下帷幕。首次参加亚运会的中国17岁女将陈妤颉收获女子100米、女子4×100米接力、混合4×100米接力共3枚金牌，以及女子200米银牌。她感慨道：“三金一银，我真牛啊！”“正常操作，下一届希望可以再接再厉。”率真的表达，让人们看到年轻一代的自信和锐气。

【点评】

陈妤颉冲着镜头大喊“我有出息啦”；张展硕高高扬起右手，比出一个“7”；严子怡“一枪制胜”，直言“最近状态就是特别好”……这届亚运会，给观众留下深刻印象的不仅有运动员在赛场上的精彩表现，还有赛场外的率真松弛。

国际赛场，高手过招，松弛感从何而来？视频中，陈妤颉看似在训练场地盖着被子睡大觉，实际上是身兼4个项目，见缝插针回想技术细节、恢复精力；被问及压力，张展硕回应“我有3个很强大的队友”。自身扎实的竞技水平、身后并肩作战的团队，正是年轻人张弛有度、举重若轻的底气所在。国际赛场是展现国家实力和精神风貌的舞台。从鲜活的表达中，世界看见的是一个更加自信、更加可爱的中国。

平均年龄不到30岁的DeepSeek（深度求索）团队，让中国人工智能大模型站上世界前沿；世界技能大赛上，00后频频夺得桂冠……从实验室到工厂，从写字楼到田间地头，越来越多青年人才在各行各业大显身手。面对困难与质疑，王兴兴说：“我相信，别人能做的事，我们也能做，还能做得更好。”从中，可以看到今日中国之青年自信而不自满，松弛而不松懈，在该努力时埋头苦干，在开花结果时尽情享受的姿态。无数这样的身姿，交织成一幅百舸争流、群才竞秀的生动画卷。

一个个看似稚嫩的身影，何以能在关键时候顶得上、扛得住？“给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、当主角。”习近平总书记的话语，道出松弛感与自信心的真正来源：广大青年畅快奔跑的背后，是日益完善的制度托举。

“揭榜挂帅”“赛马制”让更多青年人才有舞台，既显本领又长本事；浙江杭州构建“创业陪跑”全周期服务体系，让企业不同阶段的发展需求，总能得到及时响应；山东济南围绕重点领域发布17套差异化标准，人才评价跟着产业走，让青年人尽其才、各展所长……一项项制度创新，与青年成长紧密相伴，激活人才发展一池春水，成就“少年负壮气，奋烈自有时”的精彩。

青年强则国家强，而青年的成长，归根结底离不开“培养”与“用好”。葆有“百年树人”的耐心，坚持营造识才爱才敬才用才的环境，支持青年奔赴热爱、敢闯敢干，汇聚起的就是青春中国、创新中国阔步向前的澎湃活力。把个人成长融入国家发展需要，新时代青年定能在推进中国式现代化的征途上，跑出属于自己的风采。

作者：陈艺娴

原标题：松弛感与自信心（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com