话题七：城市下半场，拼的是运营

2026-10-29 17:14:00

10月9日，市委深改委会议部署园博园“市场化运营+产城共生”改革；10月15日，市直部门“比看”活动中，市委强调“把运营思维贯穿城市开发建设全过程”；10月17日，市委书记调研朔门古港，要求“政府引导+市场运作、一街一策”。城市更新不止于“建”，更在于“活”。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com