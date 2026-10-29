学习强国温州学习平台 2026-10-29 17:20:10

重要会议前突然腹痛，加班压力大时腹胀没胃口，一生气就胃不舒服……这些经历，相信很多人都有。这真不是“矫情”，而是你身体里一条名为“脑—肠轴”的高速公路在实时传递你的情绪信号。

重要会议前突然腹痛，加班压力大时腹胀没胃口，一生气就胃不舒服……这些经历，相信很多人都有。

这真不是“矫情”，而是你身体里一条名为“脑—肠轴”的高速公路在实时传递你的情绪信号。

你的肠道，是第二个“大脑”

肠道，被称为“第二大脑”。它拥有超1亿个神经元，组成一个独立的神经系统，并通过“脑—肠轴”与你的大脑24小时双向通信。

简单说：大脑是总部，肠道是前线。总部一旦紧张（压力），前线肠道立刻进入战斗状态。

压力是如何折腾肠道的？

1.指令紊乱：压力让大脑启动“战斗模式”，命令血液和能量支援心脏、肌肉，从而暂缓或扰乱消化工作，导致胃肠痉挛、蠕动失常（腹泻或便秘）。

2.菌群失衡：长期压力会让肠道里的有益菌减少，有害菌增多。这场“内部叛乱”会加剧腹部不适，并通过脑—肠轴反馈给大脑，让你更加焦虑，形成恶性循环。

3个实用技巧，安抚“压力肠”

当肠道因为压力而“抗议”时，你可以这样做：

1.饮食上“减负”与“滋养”并行

避开触发器：在高压时期，主动减少咖啡因、高糖食物和过度加工食品，它们会加剧肠道和神经的兴奋。

拥抱益生元：多吃富含膳食纤维的食物（如燕麦、豆类、蔬菜水果），它们是益生菌的“口粮”，能帮助养好肠道菌群。

2.启动身体的“放松开关”

腹式深呼吸：每天花5分钟，缓慢地用鼻子吸气，感受腹部鼓起，再用嘴巴缓缓呼气。这是最简单、最快速的“减压阀”，能直接作用于自主神经系统，让身体从“战斗”模式切换到“休息”模式。

规律运动：快走、瑜伽、游泳等温和运动能释放“快乐激素”内啡肽，是缓解压力和促进肠道蠕动的良药。

3.建立“心智防护墙”

正念饮食：吃饭时放下手机，细嚼慢咽，感受食物的味道和质地。这不仅助消化，也是一种冥想。

保证优质睡眠：睡眠是大脑和肠道最重要的修复时间。尝试建立规律的睡眠习惯，为“脑—肠轴”充电。

下次肠道再无缘无故“闹情绪”，不妨先别怪它，问问自己：“是不是最近压力太大了？”

学会管理情绪，不仅是放松心情，更是对肠道最直接的温柔。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 健康知识·情绪一紧张，肠道就“闹脾气”？这不是你的错觉！

作者 余小芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com