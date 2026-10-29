“理财产品要变相保本了”系误读政策（2026·10·29）

全国网络辟谣 2026-10-29 17:55:29

辟 谣 “理财产品要变相保本了”系误读政策

详情：近日，中国人民银行明确将会同国家金融监督管理总局、中国证监会设立应对非银机构大额赎回的流动性支持工具。消息一出，网上便有解读称“理财要变相保本了”，这纯属政策误读。事实上，该工具是极端场景下阻断踩踏风险的“减震垫”，绝非理财产品的保本“保护伞”，更不意味着固收理财重新变得稳赚不赔。

有了这个新工具后，当非银机构遭遇极端大额赎回、面临临时性流动性缺口时，可以通过工具获得流动性支持，无需被迫抛售资产，从而平缓赎回压力，阻断负向传导链条。但把流动性支持理解成“保本兜底”，混淆了“流动性风险”与“市场风险”的根本差异。如果债券价格因为利率变化、信用调整出现正常下跌，理财净值随之下行，那么这部分投资风险依然需要由投资者自行承担，工具不会为亏损“买单”。换言之，市场该有的波动依然存在。

对于投资者而言，需正确看待这项工具。一方面，不必再对“赎回踩踏”过度焦虑；另一方面，需要彻底改变“理财保本”观念，根据自身风险承受能力选择产品，不盲目跟风赎回。（来源：经济日报）

辟 谣 “大批国外游客涌入河南邓州康复疗养”系AI生成

详情：近日，有网民发布“大批国外游客涌入邓州康复疗养”相关内容，引发关注。经河南省邓州市网信部门核查，网传相关内容与事实不符，系发布者利用AI技术生成。目前网传视频已删除。（来源：“清朗河南”微信公众号、@精彩邓州）

科 普 盲目“秋冻”可能诱发卒中！识别卒中牢记“120口诀”

详情：今天是世界卒中日，今年的活动主题是“卒中防治 即刻行动”。数据显示，我国每年新发病约420万例，脑卒中已成为我国居民致死、致残的主要原因之一。

脑卒中俗称“中风”，是一种急性脑血管病，是脑血管突发堵塞或者破裂，导致神经功能受损的一种疾病，表现为瘫痪、失语等，严重时会威胁生命，具有发病急、进展快、后遗症重、易复发的特点。不少人以为卒中是老年病，但近年来卒中发病呈现明显年轻化趋势，也有人因盲目相信“秋冻”养生，最终诱发卒中发病。预防卒中发生，最关键的是保持健康的生活方式，控制基础疾病的进展。

卒中的救治原则是“越早越好”，而有效识别卒中早期症状，可牢记“120口诀”：

“1”：看一张脸是否对称，有无口眼歪斜，这是能够发现脑卒中危险的一个信号；

“2”：查两只胳膊，观察一侧肢体有没有无力和麻木；

“0”：聆听语言，注意有没有表达困难、词不达意，或听不懂别人说话，这些都是脑卒中发生的前兆。（来源：中央广播电视总台中国之声）

通 报 海南临高一男子造谣“临高县范围内有人传播艾滋病”被行拘

详情：10月26日，海南省临高县一男子钟某某编造“临高县范围内有人感染艾滋病并传播、涉及二十余人，多名群众前往医院检查”的虚假信息。该内容迅速扩散，引发公众恐慌情绪，扰乱正常社会公共秩序，造成恶劣社会影响。

经临高县卫健部门与公安机关核查，该信息无任何事实依据。据钟某某交待，为满足个人猎奇心，其在网上发布的信息未经核实，纯属道听途说。临高县公安局依法对钟某某处以行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。（来源：“网信海南”微信公众号、临高公安）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com