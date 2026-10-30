前三季度温州全市货物进出口总额达2385.4亿元

温州日报 2026-10-30 08:24:32

今年前三季度，温州外贸交出一份稳中有进、向“新”而行的成绩单。全市货物进出口总额2385.4亿元，同比增长1.7%。其中出口2130.7亿元，同比增长4.1%，出口规模逐季走高，三季度创出历史新高。

温州网讯 今年前三季度，温州外贸交出一份稳中有进、向“新”而行的成绩单。全市货物进出口总额2385.4亿元，同比增长1.7%。其中出口2130.7亿元，同比增长4.1%，出口规模逐季走高，三季度创出历史新高。

在国际市场需求波动、贸易环境复杂多变的背景下，这份成绩的背后，是民营企业基本盘的坚实托底、多元市场布局的协同发力，更是出口结构持续向“新”、向“高”的深度跃迁。

产品结构迭代升级

外贸动能加快转换

在温州龙湾麦田能源股份有限公司，户用储能产品持续销往海外。今年前8个月，麦田能源出口额首次突破10亿美元，稳居全球户用储能系统出货量第一。

企业的新突破折射出温州新能源产品出口的增长势头。今年前三季度，温州“新三样”产品（新能源汽车、锂电池、光伏产品）出口首破百亿元大关，同比增长107.6%。其中，锂电池出口92.5亿元，增长2.3倍，占“新三样”出口总值近九成，主要销往澳大利亚、欧盟、英国等市场。

机电产品撑起出口半壁江山。前三季度，全市机电产品出口1225.9亿元，同比增长10.0%，占全市出口总额的57.5%，比上年同期提高3.1个百分点。其中，风力发电机组及其零件出口5.4亿元、增长75.7倍，电气控制装置出口172.3亿元、增长17.4%，变压器出口9.5亿元、增长17.1%，电线及电缆出口13.5亿元、增长16.1%。人工智能产业蓬勃发展、算力设施大规模建设，温州制造正积极对接全球能源转型和电力基础设施建设需求，带动“制能—输能—储能”全链条电力装备出口。

与此同时，农产品出口稳步增长，宠粮、明胶、食品等品类走俏，其中对东盟出口4.1亿元、增长41.5%。外贸“基本盘”成色更足、赛道更宽。

海外市场多元拓展

抵御风险韧性增强

前三季度，温州对RCEP成员国出口555.3亿元，同比增长11.4%；对美国出口232.7亿元，同比增长7.3%。多元市场共同发力，为企业分散市场风险、拓展订单空间提供了支撑。

市场拓展离不开企业对海外需求的主动响应。今年6月，我市主办的第四届中国（印尼）贸易博览会在雅加达举办，59家优质企业抱团出海，涵盖玉动机械、雁峰集团、科科集团、浙江英得特电器等多家省级专精特新企业。展会期间，温州参展企业累计达成意向订单2.63亿美元。9月，我市主办的首届东盟国际机械设备与技术展览会在泰国曼谷举办。温州光明印刷机械有限公司、浙江明明新材料有限公司等一批本土行业龙头企业集中亮相，携核心产品和核心方案积极与海外采购商开展贸易洽谈。温州企业通过境外展会对接采购商、寻找新客户，推动电力设备、机械设备等优势产品进一步走向国际市场。

传统优势产业也在不同市场寻找增长空间。前三季度，温州泵阀产品对美国出口增长45.6%、对非洲增长17.5%；汽摩配产品对美国出口增长23.2%、对俄罗斯增长19.9%。不同市场、不同品类共同发力，为温州出口增长提供有力支撑。

主体平台双向赋能

开放优势持续释放

民营经济始终是温州外贸最坚实的压舱石。前三季度，全市民营企业出口额2059.2亿元，同比增长4.9%，占全市出口总额的96.6%，对出口增长贡献率达114.9%。乐清电气、瑞安汽摩配、永嘉泵阀、苍南塑编，这些深耕细分领域的“温州制造”，以灵活应变、快速响应的韧性，在风云变幻的国际市场中稳稳站住了脚跟。

外贸稳增长，既靠企业闯市场，也离不开高能级开放平台、物流通道的硬件托举。温州持续做强各类开放载体，综合保税区、保税物流中心（B型）、跨境电商综试区多点发力，海关持续推动7×24小时通关便利化举措，制度红利持续释放。

前三季度，通过温州口岸实际进出口货值同比增长17.3%，经温州口岸进出口企业数增长174.5%，口岸的集聚带动效应进一步显现。温州将持续提升开放平台能级、优化口岸营商环境、拓展多元化国际物流网络，推动平台、通道、产业深度融合，全方位夯实外贸高质量发展根基。

来 源：温州日报

原标题： 基本盘稳固 含“新”量攀升 前三季度全市货物进出口总额达2385.4亿元

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com