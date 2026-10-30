温州日报 2026-10-30 08:24:33

由市公用集团所属燃气集团承建的瓯海区至瑞安市（瓯越大道）互联互通管线工程（温州段）近日通过竣工验收，标志着温州市区与周边县（市）燃气管网首次实现互联互通。

温州网讯 记者昨天从市公用集团获悉，由市公用集团所属燃气集团承建的瓯海区至瑞安市（瓯越大道）互联互通管线工程（温州段）近日通过竣工验收，标志着温州市区与周边县（市）燃气管网首次实现互联互通。

该工程是温州推进燃气一体化、搭建全域覆盖、多源互补供气体系的重要项目，项目位于瓯海区仙岩街道与瑞安市塘下镇瓯越大道交界处，配备调压计量撬，设计流量5000标准立方米/小时（Nm^3/h），设计压力0.4兆帕（MPa），能以“小切口”补齐市域能源调度短板。

受山体、路网条件制约，此前仙岩、丽岙片区天然气市政管道仅依靠104国道单气源供气。随着片区开发加快，多家工业企业落地入驻，该区域用气需求持续上涨，高峰期管网末端压力不足、保供压力大等问题日益突出。

为了摆脱单气源供气的掣肘，燃气集团自2025年底启动谋划温州市区与瑞安互联互通燃气工程。项目启动以来，建设单位联合多方开展现场踏勘，破解路由选址、政策处理、设备选型等多项难题。施工阶段，参建各方顶住雨季、台风等不利天气影响，严守工程质量与安全底线，按期完成温州段管线及设备安装。

近日该项目正式通过竣工验收。燃气公司相关负责人表示，项目投用后，短期内将有效缓解丽岙、仙岩等偏远片区管网压力不足的问题，缓解民生与工业用气紧张问题。从长远来看，可实现温州市区、瑞安两地气源灵活调度、应急互保，降低用气成本，为市域统一气源组织、统一运营调度做示范。

从规划蓝图到物理成网，温州燃气“一张网”建设将继续延伸市域环网，横向连接鹿城藤桥等西部片区，纵向继续与瑞安地区深度融合，远期规划联通瓯江两岸，与永嘉片区互联互通，逐步构建“多源互补、环状供气”格局，叠加SCADA系统、GIS地理信息系统与智能调度平台，推动温州供气网从“建好”到“智治”。

来 源：温州日报

原标题： 温州市区与瑞安实现双气源互联互通

两地气源可灵活调度、应急互保，降低用气成本

记者 夏婕妤 通讯员 张天杨 胡娟

本文转自：温州新闻网 66wz.com