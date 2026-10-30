省运会收官 温州军团斩获147金创历史佳绩

温州都市报 2026-10-30 08:24:00

本届省运会自5月开赛以来，温州体育代表团共夺得147枚金牌、128枚银牌、137枚铜牌，团体总分4434.5分，金牌、奖牌总数和代表团总分均列全省第三，奖牌总数创历史新高。

温州网讯 10月29日，第十八届省运会全部赛事结束，闭幕式将于30日晚举行。本届省运会自5月开赛以来，温州体育代表团共夺得147枚金牌、128枚银牌、137枚铜牌，团体总分4434.5分，金牌、奖牌总数和代表团总分均列全省第三，奖牌总数创历史新高，圆满完成“保三”目标。

游泳是温州竞技体育的王牌之师。温州泳军收获24金37银34铜，位居全省第二。在省运会游泳项目总共121枚金牌中，老大哥杭州队夺得60金，切走了最大的一块蛋糕，温州队与宁波队（14金）紧随其后，继续扮演“追兵”角色。

田径赛场上，温州队同样高奏凯歌：17金18银23铜位居奖牌榜第二，团体总分601分排名全省第一。跳、投、跑三线发力，小将表现亮眼，田径队与游泳队在两个金牌大户上形成“比翼齐飞”之势。

除游泳、田径外，温州代表团多点开花。水上项目表现抢眼：帆船帆板斩获7金5银9铜，创下自2000年以来温州在该项目省运会上的历史最好成绩；赛艇入账3金，皮划艇静水贡献5金。女排成为集体项目的最大亮点：乙组决赛3∶0战胜嘉兴队，为温州拿下本届省运会首个大球项目冠军；甲组决赛又3∶0击败绍兴队，两座冠军各计4金，实现大球金牌历史性突破。五人制篮球6个小项中，温州在5个组别闯入决赛，篮球项目金牌数位列全省第二。重竞技方面，举重斩获8金，武术套路6金，柔道、摔跤、跆拳道亦有金牌贡献，传统优势得到延续。此外，腰旗橄榄球温州代表队包揽男、女两个组别冠军，体操项目夺得5金。

最终金牌榜上，杭州代表团300金、宁波代表团191.5金位居前二，温州以147金位列第三。四年一届的省运会，既是对我市竞技体育水平的一次大检阅，也是地区社会经济发展水平和精神风貌的集中展示。温州军团在本届省运会上取得的优异成绩，充分展示了运动员昂扬向上的精神风貌，展现了近年来我市体育事业蓬勃发展的良好态势。

来 源：温州都市报

原标题： 省运收官 稳居第三 温州军团斩获147金创佳绩

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com