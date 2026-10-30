温州日报 2026-10-30 08:24:33

10月29日，2026浙江报业传媒创新发展交流会在温州举办。省、市、县三级主流媒体主要负责人，新兴媒体及“文化+科技”相关行业代表齐聚瓯江畔，共同探索新时代浙江报业传媒创新发展路径。

温州网讯 转型没有捷径，但有路径。昨天，2026浙江报业传媒创新发展交流会在温州举办。省、市、县三级主流媒体主要负责人，新兴媒体及“文化+科技”相关行业代表齐聚瓯江畔，共同探索新时代浙江报业传媒创新发展路径。

本次交流会以“系统重塑赢未来 产业重构拓新路”为主题，表彰86个全省报业传媒优秀创新案例，其中温州市新闻传媒中心共有8个优秀案例入选。现场还为省报协法律顾问单位浙江六和律师事务所、商务顾问单位北京和君咨询有限公司颁发聘书，并同步启动党媒温州调研行。

省报业传媒协会负责人表示，报业传媒的新路，在自身核心能力的延长线上。产业重构不能盲目跨界跟风，要立足媒体自身核心能力，沿着内容资产IP化、服务本土专属化、技术产品产业化三条主线拓展。

互动分享环节，传播大脑科技公司、省报协秘书处京浙产业协同中心、浙江六和律师事务所代表分别登台，围绕媒体AI系统性变革、京浙融媒产业协同、传媒创新发展法律风险防范展开深度分享。

创新案例分享环节成为本次交流会一大亮点。浙报集团潮新闻、嘉兴市新闻传媒中心带来2个国家级优秀创新案例。潮新闻的《推开小哥之夜这扇窗，我们看到了什么》，聚焦8400万新就业劳动者群体，从新闻延伸至全链条公益服务，成为主流媒体深耕基层治理的创新实践。嘉兴市新闻传媒中心案例《活化“细胞”，工作室机制引领媒体生态重塑》，通过组织重构与机制松绑，将内容生产单元重塑为灵活高效的微型团队，成为融合创新的主平台、产业融合的试验田、人才成长的主舞台。

杭州日报、宁波日报、温州市新闻传媒中心等8家单位依次展示省级报业传媒优秀创新案例。覆盖城市更新融合矩阵、外贸出海传播、AI+传媒全链条实践等领域，一个个来自采编一线的鲜活实践，全方位展现全省各级媒体在内容创新、技术应用、体制机制改革、产业拓展方面的探索成果，为全省传媒同行提供可借鉴、可参考的改革样本。其中，温州市新闻传媒中心带来《温度新闻“AI+传媒”全链条创新实践》，分享本地主流媒体抢抓人工智能机遇，推动采编生产、产品服务全链路升级的温州经验。

2026浙江报业传媒创新发展交流会由浙江省报业传媒协会主办，温州市新闻传媒中心承办。作为本次大会承办方，温州市新闻传媒中心自组建以来，持续深化媒体深度融合改革，做强“三报一网一刊”、广播电视频道矩阵，坚持“媒体+”跨界融合，布局智库服务、文旅研学、农品联播、低空融媒等多元产业，探索党媒从内容生产向产业要素转化的发展模式，为地市级媒体系统性变革交出温州答卷。

来 源：温州日报

原标题： 系统重塑赢未来 产业重构拓新路

全省报业传媒创新发展交流会在温举办

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com