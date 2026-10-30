温州日报 2026-10-30 08:24:34

10月29日，“造物有方·数启未来”造物模方品牌亮相暨数字文化社区服务中心揭牌启动仪式在中国（温州）数安港举办，吸引了本地数字文化产业专家、投资机构、高校学者，以及来自全国AIGC创作者、影视机构、企业代表参加。

温州网讯 昨天，“造物有方·数启未来”造物模方品牌亮相暨数字文化社区服务中心揭牌启动仪式在中国（温州）数安港举办，吸引了本地数字文化产业专家、投资机构、高校学者，以及来自全国AIGC创作者、影视机构、企业代表参加。

活动现场发布《中国（温州）数安港数字文化全流程合规指引》。该指引围绕数字文化创作、版权确权、要素流转、出海交易等关键环节，搭建标准化合规行动框架，为数字文化行业健康发展筑牢制度保障。

本次活动重磅推出造物模方自研数字化中枢Xpark线上平台与生态小程序“造物模方Lab”。Xpark采用线上平台加线下实体空间联动模式，设置多元功能区块，配套投融资对接、产业孵化等全链条服务，打造集创意孵化、资源对接、成果转化于一体的综合性产业载体。造物模方负责人孙诚介绍，成立该数字文化社区服务中心的宗旨是“让每一个创意被看见，并在协作中生长，在流转中放大价值”，中心跳出传统空间租赁模式，构建链接创作者、需求方、AI工具与版权资产的数字文化新型基础设施。

现场，“温州AI翻译官”王昭野、星瑞互娱影视、古瓯越造物处、乔顿服饰、机甲宇宙等主体签约入驻。其中，机甲宇宙将落地全国首家线下潮流体验旗舰店，探索“IP授权+产品销售分润”的数实融合路径。此外，还预发布“机甲宇宙首届繁星创梦AIGC漫剧创作大赛”，面向全国创作者开放IP资源。

温州理工学院、浙江工贸职业技术学院成为首批高校赛事合作单位，双方将共建产教融合订单班，实战化培育数字创意人才，夯实产业人才供给基础。

来 源：温州日报

原标题： 数字文化社区正式启幕 数安港迎来新型数字文化生态

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com