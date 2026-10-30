温州日报 2026-10-30 08:34:10

10月29日，在位于永嘉县岩头镇的永嘉红十三军教育基地里，国内文旅业界嘉宾纷纷上台作主题演讲及分享，共话楠溪江文旅发展。

温州网讯 “三百里楠溪，一汪江水，半卷江湖。”“我们要有一个明确的目标，就是以国家级5A景区创建助力永嘉打造世界级旅游目的地。”昨天，在位于永嘉县岩头镇的永嘉红十三军教育基地里，国内文旅业界嘉宾纷纷上台作主题演讲及分享，共话楠溪江文旅发展。

10月28日至30日，以“潮起楠溪·宿见未来”为主题的2026楠溪江文旅发展对话暨第八届全国民宿品牌大会在楠溪江召开，M30全国民宿协会会长、全国百强榜民宿品牌代表、乡村振兴智库学者、文旅项目主理人、投资机构代表等百余位行业嘉宾齐聚一堂，就楠溪江创建国家5A级景区、乡村文旅运营、平台赋能、民宿盈利、文旅融合等核心议题展开深入对话。

昨天上午，知名导演、制片人张纪中首先上台，发表了以《山水本江湖，楠溪入镜头》为主题的现场演讲。他回忆道，他在23年前拍摄金庸武侠剧《神雕侠侣》时就来楠溪江实地看过：“我当时就想，如果在楠溪江拍摄杨过和小龙女练《玉女心经》的画面，在竹筏之上、月夜之下，江水映着月亮的倒影，可以达到极致的浪漫。”他也因此对楠溪江之美留下了深刻印象。张纪中表示，如今的楠溪江更美了，交通也更便利了，除了山水之美，这里还有耕读文化，能让人感受到浓厚的人文气息和烟火气息。他也希望未来能利用短剧这个传播手段，在短剧中带着大家游览楠溪山水。

就当前永嘉正在以楠溪江为核心创建国家5A级景区的话题，联合国旅游组织专家、中国著名品牌策划人贾云峰则给出了“121战略”的建议：第一个“1”，以创建为目标，打造一个世界级旅游目的地；“2”，指建议打造两个世界级的符号落地永嘉，即“世界长寿之乡”和“世界最佳旅游乡村”；还有一个“1”是指文旅运营前置，让年轻人喜欢的东西进入楠溪江，打造一个让人非常向往的文旅目的地。

本届大会期间，还举行了永嘉文旅资源推介、文旅项目招引签约、文旅推介大使聘任及嘉宾对话等系列活动，并组织与会嘉宾实地考察芙蓉古村、丽水街，体验楠溪江竹筏漂流等在地文旅项目，沉浸式感受三百里楠溪的山水之美与耕读文脉。

来 源：温州日报

原标题： 2026楠溪江文旅发展对话暨第八届全国民宿品牌大会在永嘉召开

业界嘉宾齐聚永嘉 共话楠溪江文旅发展

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com