温州日报 2026-10-30 08:34:09

日前，市公安局交通管理支队城市道路五大队民警在视频巡查中发现，一辆无号牌大型货车在温州市龙湾区滨海大道滨海二十一路路口存在闯红灯的严重交通违法行为。

温州网讯 日前，市公安局交通管理支队城市道路五大队民警在视频巡查中发现，一辆无号牌大型货车在温州市龙湾区滨海大道滨海二十一路路口存在闯红灯的严重交通违法行为。

大队民警随即展开调查，迅速锁定涉事车辆及驾驶员李某。经查，李某是一名送车员，事发时正驾驶一辆无牌货车从吉林长春前往福建，途经温州时，因心存侥幸，认为车辆未悬挂正式号牌且属于过境车辆，违法行为不易被发现，遂在滨海大道滨海二十一路路口闯红灯通行。待民警联系上李某时，他已驾车驶至江西境内。

针对这起交通违法行为，大队立即通知李某到案接受处理。起初，李某试图否认违法事实、蒙混过关。民警随即向其释法说理，详细讲解大型货车闯红灯的危害及相关法律规定。在民警的耐心劝导下，李某认识到自身行为的严重性，于次日从江西搭车前往宁波，再换乘动车赶回温州，主动接受处理。

最终，民警依法对其交通违法行为作出罚款150元、驾驶证记6分的处罚，并现场开展交通安全警示教育。

来 源：温州日报

原标题： 交警跨省追查闯红灯货车 劝得驾驶员从江西返温接受处罚

记者 庄越 通讯员 陈志辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com