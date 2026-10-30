温州日报 2026-10-30 08:34:10

一些不法分子盯上黄金交易的空子，用镀金、金包银、合金仿金等以假乱真。这“投机算计”最终换来法律的严惩。

温州网讯 近期，金价高位运行，黄金回收、典当、质押的交易越来越热。然而，热起来的不只是市场，还有藏在黄金光泽底下的骗局，一些不法分子盯上黄金交易的空子，用镀金、金包银、合金仿金等以假乱真。这“投机算计”最终换来法律的严惩。

“我拆开一看里面都是铜！”近日，鹿城一家典当行老板谢先生带着几根剪开的金条，急匆匆地走进温州市公安局鹿城区分局水心派出所报案，称近两年时间里，一名老顾客陆续在他这里典当了1980克“金条”。直到最近，谢先生发现该男子典当次数越来越多，却从不赎回任何一根金条，这让谢先生隐约感觉不对劲，就挑了三根拆开检验。这才发现，自己信了近两年的老顾客，送来的竟是一批“纯铜镀金”的假货。

接到报警后，水心派出所立即开展侦查，并迅速将嫌疑人杨某抓捕归案。到案后，杨某对自己的诈骗行为供认不讳。

时间回溯到2024年10月，当时的杨某因沉迷赌博，输光了全部积蓄。走投无路之下，杨某萌生了用假黄金骗钱的想法。他在网上购买了用于结婚防调包的“纯铜镀金”假金条，随后便走进谢先生的典当行，编造“急需用钱，用老婆嫁妆进行典当”的谎言，同时反复向谢先生强调“金条不能拆开检验”，否则会影响夫妻感情。

由于杨某此前在该典当行典当过正品黄金饰品，且此次杨某提供的“质量保证单”上清晰地写着金条购买的店铺、克重、金条编号等，出于对老顾客的信任，谢先生放松了警惕，对金条只进行了称重、外观查验、表面无损检测等非破坏性检测，并按照市场回收价办理了典当抵押。

第一次得手后，杨某的胆子越来越大，此后的近两年时间里，杨某不断编造“要给员工发工资”“公司进货急需周转”等理由，向谢先生陆续典当假金条共计1980克。然而这两年以来，杨某除每月按时缴纳续当的费用外，从未赎回任何金条，这个反常细节引起谢先生的怀疑，在拆开金条核验后，骗局才彻底败露。

经统计，杨某累计骗取钱款130.1万元，所骗钱款全部用于个人挥霍与偿还个人债务。

目前，杨某因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

警方提醒，如今黄金交易热度走高，典当、回收从业者务必规范核验，不轻信说辞、不简化流程。以“假金”骗取钱财触犯法律，切勿铤而走险，遇到可疑情况或发现被骗，请及时拨打110报警。

来 源：温州日报

原标题： 老顾客也要留个心眼 男子用“假金条”设局两年骗走百万元

记者 杜一川 通讯员 张海炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com