这个周末晴好宜洗晒 下周雨水要登场
温州网讯 据中央气象台消息，今年第31号台风“烟花”（超强台风级）于昨天早晨5时位于关岛塞班偏东方向约1065公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力16级。预计其将以每小时30至35公里的速度向偏西方向快速移动，未来对我国近海无影响。昨天，市气象部门预计，本周末我市依旧秋高气爽。
据市气象台预报，今天市区晴，气温在17℃至26℃之间，午间虽有几分微热，但树荫下、江风里已是干爽的凉意。浙江省气象台的中期预报也印证了这份舒适：10月30日至31日，全省清一色晴到多云，天空湛蓝透亮，是近期适合出门走走的天气。
好天气的“余额”尚算充裕。周末两天，温州依旧维持晴好格局，气温与周五相仿，最低气温在17℃~18℃上下，最高气温26℃左右，无论是去大罗山走走，还是在瓯江边散散步，体感都相当宜人。不过气象部门提醒，连晴之下空气干燥，森林火险气象等级逐日走高，前往山区林区游玩时务必杜绝携带火种。
市气象部门预计，下周我市天气会出现转折。据省气象台预报，11月1日前后，受弱冷空气影响，浙江全省自北向南有一次降水、降温和大风过程。届时，温州将转为阴有雨的天气。雨水虽然不大，但配合着下降的气温，秋凉感会明显加重，出门备伞将成为下周的常态。
10月31日（周六）：
晴到少云 17～25℃
11月1日（周日）：
晴到少云，夜里转多云到阴 18～28℃
11月2日（周一）：
阴，局部有小雨 20～26℃
11月3日（周二）：
阴有小雨 18～22℃
来 源：温州都市报
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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