入选数量位列全省第一 温州3项知产保护案例获全国优秀

温州日报 2026-10-30 08:50:53

近日，国家知识产权局发布第二批重点城市（地区）知识产权保护改革实践优秀案例名单，全国共汇集25个创新突出、适合各地借鉴推广的案例。温州3项入选，数量位列全省第一、全国并列第二。

温州网讯 近日，国家知识产权局发布第二批重点城市（地区）知识产权保护改革实践优秀案例名单，全国共汇集25个创新突出、适合各地借鉴推广的案例。温州3项入选，数量位列全省第一、全国并列第二，入选案例涵盖知识产权多元解纷、检察综合保护、涉外纠纷化解等方面。

据了解，我市自获批建设国家知识产权保护示范区（高地）以来，围绕搭建知识产权全链条保护体系发力，打通行政、司法、跨部门协同、公共服务各个环节，稳步推进30项重点任务，总结出21项可复制、可推广的知识产权保护“温州经验”。

据介绍，此次入选的3项优秀案例是这套体系落地实践中提炼出来的代表性样本。其中，“行政裁决+仲裁裁决”案例，是温州打造知识产权多元解纷路径的创新实践。该机制打通行政认定和仲裁赔偿环节，缩短维权周期、化解纠纷，为各类知识产权争议提供高效的非诉讼化解渠道。

“知识产权检察综合履职与协同共治”案例，突出多主体联动协同治理。市人民检察院在市级及4个区挂牌知识产权检察办公室，构建知识产权恶意诉讼数字监督模型，实现对滥用诉权行为的精准识别与有效规制，深化知识产权检察集中统一履职；推进刑事案件诉前赔偿和解机制建设，有效化解矛盾纠纷;综合运用公开听证、不起诉公开宣告、行刑反向衔接等方式帮助企业健全风险监控和管理制度，不断优化法治服务、推动长效保护。“涉外知识产权解纷模式”案例，重点破解异地、跨境维权难题。我市依托县级市涉外商事调解中心不断加强法院与贸促部门协作，出台涉外商事纠纷批量案件诉调对接实施办法，协同探索涉外纠纷批量调解模式，通过创新调解策略、分批沟通引导、推动类案同调等，调解成功率超80%，高效批量化解涉外知识产权纠纷，打造知识产权领域基层治理新样板。

市市场监管局相关负责人表示，将依托优秀案例的示范作用，持续巩固国家知识产权保护高地建设成效，继续探索知识产权保护的新路径、新机制，健全全链条保护体系，助力民营经济稳步发展。

来 源：温州日报

原标题： 入选数量位列全省第一 我市3项知产保护案例获全国优秀

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com