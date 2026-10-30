他用十几年打捞瓯越民俗记忆 让沉睡老物件“活”成温州潮文创

温州都市报 2026-10-30 08:50:53

近几年，朱铭把更多精力从文物抢救转向另一场“折腾”：把淡出大众生活的温州民俗，从库房、田野里打捞出来，经过转化之后重新送到普通人的手上。

温州网讯 午后，位于市区公园路饱塔文创二楼的展厅，光线柔和。鹅兜、花鼓筒、淘奶兜、糖糕印……300多件清末至民国的温州婚嫁木器静静陈列，这些已被不少市民淡忘的老物件，却是36岁的朱铭花了近20年时间一点点搜集留存下来的家底。

因古井保护，朱铭被不少市民熟知。近几年，他把更多精力从文物抢救转向另一场“折腾”：把淡出大众生活的温州民俗，从库房、田野里打捞出来，经过转化之后重新送到普通人的手上。

扎根田野打捞记忆

很多人对民俗工作的印象，是埋头考据，把资料、实物封存进档案库房。但在朱铭看来，这远不是民俗真正的价值：“研究民俗，不是为了复原旧时代，而是要服务当下的生活。”

朱铭打捞乡土民俗的执念，源自他奶奶讲述的老温州故事。少年时，奶奶常跟他聊起旧时温州婚嫁礼俗、四时岁节的种种往事，那些雕满各路神仙纹样的老式眠床，还有中秋夜里隆重陈设的小摆件，在朱铭心里埋下种子。

高中起，朱铭省吃俭用，四处搜集温州民俗老物件，常常实心馒头配白开水，只为省下钱当收购经费。为了存放这些木器，他拆掉自己睡的床打了8年地铺。不少旧时器物流散海外，他顺着线索，通过二手渠道，一点点搜罗回来。

参加工作之后，朱铭进入考古所，田野走访成为日常。他奔走乡间，实地拍摄实物影像，记录老人的口述回忆。他发现，知晓完整民俗细节的老人日渐凋零，不少民间记忆逐渐面临消散。

早期，他依靠讲座体验传播民俗。文化驿站活动现场，他不只是讲故事，还搬来老物件、节令吃食：讲清明，就带上刚出炉的清明饼；讲中秋家宴，就摆上桥墩月饼；聊传统婚嫁，就陈列旧时婚嫁小器物。

可课堂展厅覆盖面终究有限。朱铭意识到，民俗想要真正“活”过来，必须回归普通人的日常生活。朱铭决定投入本土民俗文创，尝试把老器物转化成现代消费品。这在不少同行眼中，是一步不被看好的险棋。

老物件巧变潮文创

文创开发的最大难题，是年轻的设计师们对老物件十分陌生。像消失了二十年的凤龙（雄鸡龙），这种温州龙灯，见过实物的老手艺人大多已经离世。朱铭只能翻出他早年跑田野调查拍下的照片，整理残存的口述记录，复原原型再交到设计师手上。“不是把老物件直接照搬，也不能为了好看改得面目全非。”朱铭说。

市面上外来动漫周边流行，朱铭希望能拿出有意思、让年轻人愿意接纳的产品，让本土民俗也能占据属于自己的阵地。但开发过程充满观点碰撞。设计师觉得老器物样式陈旧，朱铭则坚持不能丢掉民俗原本的内核。“区域文化就像方言，不能简单翻译成普通话，丢了根就不再是温州的东西。”

于是，旧时婚嫁讨彩的鹅兜被设计成冰箱贴，衍生“财要兜住”的美好寓意；花鼓筒、糖糕印做成冰箱贴、U盘；搭载NFC芯片的明信片，手机贴近便能播放温州童谣；本土鱼灯元素跳出外地鱼灯的刻板印象，被做成日常擦手巾……

四季八节节令习俗，是朱铭申报的鹿城区级非物质文化遗产。他不仅奔波在各大校园讲堂等，持续开展婚俗、戏曲、民俗公益讲座，而且将这套节令习俗完成了文创转化。

守护是为了被看见

十几年搜集，朱铭积攒下300多件温州婚嫁民俗老木器，还有上百件珍贵纸质文物。这些藏品，既是民俗研究的实物依据，也是文创开发的重要素材。但如今，他也面临棘手的保存难题：存放藏品的老屋，接连经历台风侵袭，墙体疏松、屋顶漏水。潮湿、虫蛀、日晒开裂，时刻威胁木质文物安全。

纸质文物尤其脆弱，受潮极易损毁。朱铭权衡再三，在今年“5·18”国际博物馆日，他把100件填补温州地方史空白的纸质藏品无偿捐赠，分别交给温州博物馆、鹿城区相关机构保管。这批藏品包含抗战时期日军随军记录、侨批、早期海关单据等珍贵史料。“这些藏品放在我手上，一旦受潮发霉就彻底毁掉，交给公家，才是最好归宿。”

如今，那300多件婚嫁老木器，也到了需要抉择的时候。“私人保管条件有限，长期耗损会让老木作不断衰败。”朱铭希望可以为这批器物寻找到新归宿。“虽然内心万般不舍，但文物保护优先于个人情怀。”

在朱铭眼里，田野调查、文物保护、文创开发，本就是一条完整的链条。挖掘打捞不是终点，让这些沉睡的乡土记忆，重新被当代人看见、触摸、使用，才是真正的目的。

来 源：温州都市报

原标题： 从田野到货架，用十几年打捞瓯越民俗记忆 他让沉睡老物件“活”成温州潮文创

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com