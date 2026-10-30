温州都市报 2026-10-30 08:50:54

今年1至9月，温州海关监管国际公路运输（TIR）进出口货值3.1亿元，同比增长2.8倍。据了解，今年前三季度我省（除宁波外）TIR进出口货值为10.1亿元，同比增幅为19.02%。

温州网讯 温州海关昨日透露，今年1至9月，该海关监管国际公路运输（TIR）进出口货值3.1亿元，同比增长2.8倍。据了解，今年前三季度我省（除宁波外）TIR进出口货值为10.1亿元，同比增幅为19.02%。

浙江的国际TIR业务起步于温州，2024年12月12日首单TIR出口业务从瑞安启运。自此后，TIR凭借其“一次申报、一车直达、一箱到底”的优势，全程无需换装、倒装，速度相较海运更快，成本比空运更省，成为继海运、空运、铁路运输后进出口货物的“第四物流通道”。目前，TIR业务在温州已开通“TIR+市场采购”“TIR+跨境电商”“TIR+保税”等多种模式，线路已遍布中亚多国，出口产品包括鞋服、箱包、五金、卫浴、日用品等。同时，TIR进口业务也于今年1月在温州落地，进口产品包括荞麦皮等。

“有些外贸企业时常会接到海外客户的急单，对方要货急，海运赶不上交期，空运成本高，这时候TIR就成为首选。”温州聚鑫国际多式联运港业务经理许建勇说，TIR车辆投运后，相较于空运，每趟发车平均可为企业节省物流成本1000美元。

为了保障TIR业务持续健康发展，温州海关持续优化通关流程，深化“属地+口岸”海关协作，温州启运地至满洲里离境口岸时间由7天缩短至4天，过境运输时间节省近80%，国外通关成本节约近40%。

据了解，目前浙江省的TIR业务主要集中在温州、杭州、义乌等地，今年前三季度杭州海关监管TIR进出口货物6544.9吨、货值10.1亿元，同比分别增长78.5%和19.02%。这也是浙江年度TIR进出口货值首次突破10亿元，规模居全国前列。

来 源：温州都市报

原标题： TIR通道为温州外贸开辟出海快车道

前三季度我市TIR业务货值3.1亿元，同比增长2.8倍

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com