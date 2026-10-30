银行职员输错数字，存2500元变25000元，储户以“离柜概不负责”拒绝退还，法院介入
去银行存了2500元，存完发现账户里有25000元，天降横财能拿走吗？
近日，松滋法院调解一起不当得利纠纷案，储户向银行退还不属于自己的22500元。
2025年12月，储户严某在某银行存款时，交给银行职员现金2500元。没想到银行职员一时疏忽，在系统中录入的金额不是2500元而是25000元。
严某离开银行后发现账户余额增多，但他并未将此事告知银行，反而将账户里的钱款转给妻子。
当晚，银行核对账目时发现存在22500元差额，调阅监控录像后确认是严某办理存款业务时多录入系统所致。银行随即联系严某，希望其退还多存入的钱款。
“柜台上告示牌写着‘现金当面点清，离柜概不负责’，为什么要还？”严某认为多收到的钱应归自己所有，拒绝退还。
双方多次沟通未果，银行以不当得利为由向法院起诉，要求严某返还22500元。
法院经审理认为，严某账户实际存入25000元，但他现金交付给银行职员的只有2500元。严某多获得的22500元没有法律依据，且直接造成了银行的经济损失。
根据民法典第九百八十五条规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。本案中，银行因操作失误多存入钱款，严某获得该22500元与银行损失之间存在直接因果关系，故严某的行为构成不当得利。
至于“离柜概不负责”告示牌，法院认为，这属于银行单方面制作的格式声明，该条款免除己方责任、限制对方权利，本身无法律效力。严某试图用银行保护自身利益的告示来对抗银行的合法请求权，显然不能成立。
最终，经法官释法说理，严某同意返还钱款，双方签订调解协议，纠纷得到圆满解决。
法官提醒，银行操作失误并不意味着钱款归储户所有。储户遇到类似情况应主动沟通返还，避免因小失大从民事纠纷升级为刑事风险。
来 源：湖北日报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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