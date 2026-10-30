云南网 2026-10-30 09:20:54

近日，云南省昭通市彝良县洛旺苗族乡云丰村小伙徐成红（网名“小小徐”）发布的一条婚礼邀约视频，引来众多网友关注。原本只是想让婚礼热闹一些，没想到，一句朴素的邀请竟收获了来自五湖四海的回应。一场尚未举行的乡村婚礼，因为众多网友的热情参与，提前有了别样的温度。

近日，云南省昭通市彝良县洛旺苗族乡云丰村小伙徐成红（网名“小小徐”）发布的一条婚礼邀约视频，引来众多网友关注。原本只是想让婚礼热闹一些，没想到，一句朴素的邀请竟收获了来自五湖四海的回应。一场尚未举行的乡村婚礼，因为众多网友的热情参与，提前有了别样的温度。

“我的初衷就是家里亲朋好友比较少，只有几桌人，看着会比较冷清，就想着在网上寻求好心网友来热闹一下，没想到会发展成现在这样。”徐成红说，截至10月28日中午，已有两三千人到场，还有不少网友表示计划赶来。

徐成红幼年经历家庭变故，与哥哥相依为命。长大后，他靠着务工一点点攒下积蓄，筹备自己的婚礼。随着邀约视频传播开来，越来越多的网友加入婚礼筹备——有人拉来整头猪，有人搬来好几台大冰柜，还有人带着凳子、蔬菜、大鱼等物资赶来。面对大家的热情，徐成红十分感动。他说，自己曾告诉网友不用特意带东西，人来了、心意到了就好，但不少网友还是带着物资前来，希望为这场婚礼出一份力。

赴约人数不断增加，也给婚礼筹备和现场保障带来了新的考验。考虑到原定场地较小、人员集中可能存在安全隐患，在徐成红与相关部门沟通后，当地政府协调将婚礼地点调整至洛旺苗族乡洛旺村横店子易地搬迁安置点广场，并协助做好交通疏导、现场秩序维护、食品安全保障等工作，在回应网友热情的同时，统筹做好场地安排和来宾安全保障。

“乡亲、网友，还有政府、各级干部都给了我们很多帮助，帮我们协调了场地、交通，甚至工作人员还帮我们联系了一批厨师。”徐成红说，非常感谢相关部门的帮助，也感谢乡亲和网友们的热心支持。面对不断增加的来宾，自己和家人也在尽力做好婚礼筹备，让前来赴约的朋友们吃好、吃饱。

准新娘罗吹也对这份来自陌生人的祝福感到意外和温暖。“我们虽然是隔着屏幕的陌生人，但他们的祝福我都收到了。”她说，看到这么多网友愿意前来参加婚礼，心里十分感动。她也向大家表达谢意：“大家素未谋面，却这么暖心，非常感谢大家。”

婚期临近，徐成红也向准备赴约的网友送上提醒：婚礼地点已经调整，山路道路较窄，出行一定要注意安全。“大家开车慢一点，安全第一。也不用因为我的婚事耽误自己的工作和行程。”

来 源：云南网

原标题： 婚礼场地已调整，有人拉来整头猪、送来物资……云南小伙结婚，数千网友赶来撑场面

记者：高祎祎 王小羽

本文转自：温州新闻网 66wz.com