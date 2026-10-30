“生命雷达”搜救犬到底有多厉害？记者现场直击

温州晚报 2026-10-30 09:21:03

一只搜救犬究竟是如何协助救援人员进行搜救的？它的搜救本领又是怎样训练出来的？昨天，记者走进温州消防搜救犬训导员专项培训班训练现场，目睹一人一犬在仿真救援场景中的精彩搜救演练。

周武斌细心地为搜救犬小虎穿好“犬鞋”

搜救犬成功找到“被埋”人员

训导员让搜救犬玩咬包，以示奖励。

温州网讯 在影视中，我们看到过很多搜救犬在灾难现场参与搜救幸存者的那一幕。一只搜救犬究竟是如何协助救援人员进行搜救的？它的搜救本领又是怎样训练出来的？昨天，记者走进温州消防搜救犬训导员专项培训班训练现场，目睹一人一犬在仿真救援场景中的精彩搜救演练。

一堆废墟

三秒找出“被埋”学员

当天下午2时许，记者来到位于乐清市城东街道陈宅村一处拆迁地的训练现场。这片拆迁空地堆满碎砖，高低错落的石堆模拟出坍塌废墟的复杂环境。训导员周武斌、卢来民带着5名参训“学员”在此开展户外搜救训练。

犬笼一开，三岁半的马里努阿犬小虎立刻兴奋起来，目光紧紧盯着队员手中的咬包。“这是我的搭档小虎，性格活泼，咬包是它最喜欢的玩具。训练前陪它玩一会儿提状态，找到目标后也拿这个当奖励。”28岁的周武斌有8年消防工作经历，是温州消防搜救犬队第一批训导员。他给小虎套上马甲、穿好犬鞋，防止尖锐碎石和泥泞地面伤到它的皮肤与脚掌。

“搜！”口令落下，小虎如离弦之箭跃上石堆。鼻尖快速扫过地面，仅三秒后，它便朝周武斌急促吠叫示警。藏在木板下的学员从仅容一人的石坑爬出，拿出咬包奖励小虎。稍作休整，周武斌指向20米外另一处更复杂的石堆，再次下达指令。小虎在乱石间灵活穿梭，很快锁定第二个点位，再次示警。

现场有摄影记者站在石堆上拍摄，离搜寻区域很近，小虎从旁边经过却完全不受干扰。周武斌说，这是长期奖惩训练的结果：“要让它分清，站在地面上的人不是搜寻目标，只有藏在下方、被困住的人才是，慢慢形成稳定习惯。”

小虎刚到队里时胆子小、易紧张。为帮它克服恐惧，周武斌常带它接触陌生人，请对方投喂零食，逐步适应外界环境。日常执勤间隙，他陪小虎散步、梳理毛发，偶尔还买香肠或用中队剩下的鸡蛋给它加餐。在他看来，当好训导员，喜欢犬类是第一位的，“训犬内容重复单调，如果不是从心底喜欢，很难坚持下去”。周武斌本身也是一线消防员，灭火、执勤任务不少，训练小虎的时间都是挤出来的。

各种干扰

它照样能够分辨出来

基础搜寻科目结束后，训练难度升级。学员们搭建起高仿真场景：一名学员躲进民房，身体用塑料薄膜裹住，只留出允许手持鼓风机和一根通气管探入的口子。一根50米长的通气管蜿蜒穿过废墟，另一端管口压在30米外的砖块下，只透出一丝微弱气味。山间飘来的柴火烟味混杂在空气中，进一步增加搜寻难度。

这次上场的是入队五年的威力，在搜救犬队里相当于“老班长”，业务能力更为突出。与爱热闹的小虎不同，威力性格内向安静，对玩具兴趣不大，无调味水煮鸡胸肉是它的奖励。

“威力今年7岁，相当于人类年过半百，饮食清淡是为了保护肾脏。”训导员卢来民捏碎一小块鸡胸肉喂给它，帮其穿戴好防护装备后发出搜寻指令。

威力稳步进场排查，先走到刚才小虎找到目标的石坑边，来回嗅了几圈，却没有吠叫。

“这下面残留有学员的气味，也是一种‘陷阱’。威力能根据气味是否持续来判断底下有没有人。”卢来民解释。

它途经摄影记者停留过的位置时，低了低头后快速掠过，未发出示警信号。

又过了两分钟，威力锁定砖块压住的通气管口，围着点位不停吠叫，顺利完成任务。

“搜救犬不用图快，靠的是耐心与细致，能在复杂环境里，顶着恶劣条件，长时间持续搜寻微弱的人类气味，找到被困的生还者，就是最好的搜救犬。”卢来民说。

他介绍，小虎和威力都是马里努阿犬，属于比利时犬种，服从性好、耐力足，拥有约2亿个嗅觉细胞，远多于人类的500万个，能捕捉空气中极其微弱的人体气味，很适合山地、废墟搜救。

今年5月，卢来民曾带威力前往泰顺山区，配合公安开展搜寻逃窜中的两名嫌疑人。

卢来民从事训导工作已有五年，一年前从绍兴消防调到温州消防，“初代同事”威力也随他一同转来。搜救犬一般服役到9岁左右退休，威力还有两年工作时间，之后可留在卢来民所属的消防救援站里养老。

紧贴实战

锻造人犬协同战斗力

记者从温州市消防救援支队了解到，为进一步夯实搜救犬队伍建设基础，规范训导流程，提升搜救犬与训导员协同作战、应急搜救实战能力，支队于10月8日至11月8日组织开展这次为期30天的搜救犬训导员业务培训。

业务理论学习围绕搜救犬饲养管理、卫生防疫、搜救实战应用等核心内容展开，兼顾新老队员差异化需求。教员细致讲解日常饲喂、体能调控、作息管理要点，梳理常见病预防、日常消杀、免疫流程等防疫知识，重点为新参训人员讲解人犬亲和、基础观察、入门操作等内容；并结合灾害救援案例，讲解不同救援场景下搜救犬作业特点、风险规避要点以及人犬协同处置要点。

应用科目紧贴实战需求，重点开展箱体搜救、废墟搜救训练。在模拟废墟、搜救箱体训练场地，参训学员带领搜救犬开展搜寻作业，还原坍塌灾害现场复杂环境，锻炼犬只在碎石、残垣环境下的嗅辨、搜寻能力，练习目标发现后的示警动作。训练过程中，针对部分学员搜寻路线规划不合理、节奏把控不稳、易受环境干扰、人犬信号传递不顺畅等问题，教员全程跟训点评，组织复盘指导，着力提升搜救犬在灾害场景中定位被困人员的实战能力。

来 源：温州晚报

原标题： 目击温州消防搜救犬训导员专项培训现场 “生命雷达”搜救犬到底有多厉害！

记者 叶雄伟/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com