北欧两国寻求“上桌” 美俄酝酿新“交易” 乌再释谈判信号

央视新闻客户端 2026-10-30 09:16:49

一边是部分欧洲国家寻求恢复与俄罗斯的直接对话，一边是欧洲内部对与俄接触存在分歧，俄方又将欧洲排除在三方谈判框架之外。欧洲在俄乌和平进程中正面临怎样的处境？另一方面，乌克兰再次释放谈判信号，称愿与俄方磋商领土等核心敏感议题。俄乌和谈会否提速迎来转机？而谈判桌外，美俄开始酝酿新“交易”。

当地时间10月29日，俄罗斯总统普京表示，俄方支持与欧盟国家恢复关系的任何步骤。此前，挪威首相斯特勒、芬兰总统斯图布主动与普京通话，讨论俄乌冲突解决等问题，却引发丹麦、瑞典等国的批评。与此同时，俄方明确表示，即将举行的俄美乌三方谈判不包括欧盟。一边是部分欧洲国家寻求恢复与俄罗斯的直接对话，一边是欧洲内部对与俄接触存在分歧，俄方又将欧洲排除在三方谈判框架之外。欧洲在俄乌和平进程中正面临怎样的处境？另一方面，乌克兰再次释放谈判信号，称愿与俄方磋商领土等核心敏感议题。俄乌和谈会否提速迎来转机？而谈判桌外，美俄开始酝酿新“交易”。

俄拒绝欧洲加入三方谈判

美俄酝酿新“交易”

乌再释谈判信号

俄罗斯总统普京27日与挪威首相斯特勒、芬兰总统斯图布通电话，这是普京一年多来首次与支持乌克兰的欧洲国家领导人通话。此次通话在俄乌27日开始在奥列什基局部停火、俄美乌三方会谈即将举行的背景下进行。综合多方消息，通话由斯特勒和斯图布发起，通话持续90分钟，远超原定的20分钟。

普京：俄方支持与欧盟国家恢复关系

△俄罗斯总统普京

普京29日表示，他与挪威首相、芬兰总统于27日的通话涉及广泛议题。普京表示，俄方支持与欧盟国家恢复关系的任何步骤，无论是通过欧盟这一组织还是通过双边途径。

普京说：“欧洲有一些人不想给俄罗斯造成战略失败，而是想建立对话。”他还表示，俄方不希望波罗的海出现类似霍尔木兹海峡的局面。

当被问及俄罗斯是否应该为俄欧可能在2030年前爆发战争做好准备，普京说，俄罗斯不希望与欧洲发生战争，但已做好准备。他同时警告，如果俄欧之间爆发战争，将不会有胜利者。

通话不代表欧洲 与俄存“巨大分歧”

27日通话后，挪威首相府和芬兰总统办公室发布了内容相同的声明。声明强调，斯特勒和斯图布分别以本国领导人身份参加通话，并非代表整个欧洲。此次通话旨在就未来结束冲突的谈判直接向普京传递信息。

此外，尽管斯图布称此次讨论“坦诚且富有实质性内容”，但他同时承认，两人与普京在乌克兰问题上存在“巨大分歧”。

丹麦称北欧两国与俄对话“削弱团结”

△丹麦首相弗雷泽里克森（资料图）

挪威、芬兰主动接触俄罗斯，引发部分欧洲国家不满。丹麦首相弗雷泽里克森27日批评两国“单独行动、削弱欧洲团结”，瑞典首相克里斯特松也提出批评。

对此，挪威首相斯特勒回应称，“在我们所处的时代，不能只有美国政府拥有与俄罗斯领导人对话的渠道。欧洲国家也必须能够做到这一点”。斯特勒还强调，挪威的所有盟友都提前获知了此次通话。

佩斯科夫：即将举行的俄美乌三方谈判不包括欧盟

△俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（资料图）

欧洲政治分析人士称，欧洲在解决乌克兰危机的问题上已“把自己逼进死胡同”，此次通话旨在重建沟通渠道。而俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫29日则表示，即将举行的俄美乌三方谈判不包括欧盟。佩斯科夫称，俄方尚不清楚欧盟持有什么立场。

此前，俄罗斯总统助理乌沙科夫28日也表示，俄方不打算邀请欧洲方面参加乌克兰问题谈判。

乌外长：泽连斯基愿与普京磋商领土等核心敏感议题

另一边，乌克兰方面再次释放谈判信号。乌克兰外长瑟比加29日表示，乌总统泽连斯基愿与普京对话，磋商领土等最为复杂、敏感的核心议题。他认为，俄乌元首会晤有望推动和平谈判取得实质性进展。

与此同时，乌方明确排除将俄罗斯莫斯科或白俄罗斯作为俄乌元首会晤举办地的可能性。

泽连斯基在英国《太阳报》28日播出的专访中就曾表示，乌方已做好谈判准备，愿意进行任何形式的谈判，并愿讨论对乌克兰来说很敏感的议题。泽连斯基同时表示，美国在谈判中保持中立至关重要。

此外，泽连斯基29日在视频讲话中表示，人道主义缓和安排不应局限于阿列什基一地，“应当推动俄方在乌克兰全境实现局势缓和”。据了解，阿列什基道路排雷工作目前已完成，人道主义行动筹备已进入最后阶段。

美国能源部长：白宫或放行更多俄柴油

谈判桌外，美俄近期在经贸能源合作等问题上迅速走近。俄罗斯总统助理乌沙科夫28日证实，俄方正同美国政府就取消对俄主权财富基金俄罗斯直接投资基金制裁进行磋商。据了解，俄罗斯负责对外投资和经济合作的俄总统特别代表基里尔·德米特里耶夫正与美方“积极接触”，但不清楚何时能有结果。

此外，据美国方面消息，美国能源部长赖特日前表示，美国可能会根据莫斯科的行为，允许更多俄罗斯柴油进入全球市场。赖特称，特朗普政府本月放松对俄罗斯柴油出口制裁，是为了向莫斯科提供“激励”，推动其结束俄乌冲突。

欧洲立场缺乏中立性

俄美均担忧其“搅局”

中国现代国际关系研究院欧亚所副所长陈宇分析称，俄方坚持三方会谈，排除欧洲的参与，主要有三个原因。

第一，俄罗斯认为欧洲的政策是完全反俄的，持续对俄制裁，并且给乌克兰提供全方面的援助，完全偏向乌克兰，不具备对话调解的中立性。所以，现阶段让欧洲参加只会增加俄罗斯实现目标的难度。

第二，俄罗斯认为，西方对乌克兰的政策本质上还是美国主导的，欧洲没有独立的战略决策能力，所以俄罗斯方面更强调要直接跟美国谈。

第三，特朗普政府也不希望欧洲参加，他认为欧洲参加只会“搅局”。那么俄罗斯方面，实际上也在回应特朗普的这种判断，试图来制造欧美之间的信任裂痕，放大欧洲的被边缘化感，也就是分化欧美。

俄乌冲突最终解决仍难绕开欧洲参与

陈宇同时指出，俄乌冲突最终要解决，恐怕还是绕不开欧洲，因为欧洲本身是乌克兰最关键的支持者，没有欧洲的参与，协议很难落实。现阶段的俄美乌会谈，应该说只是初步接触，讨论的主要也是技术性议题。如果未来涉及真正的和平方案，仍难绕开欧洲参与。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 北欧两国寻求“上桌” 美俄酝酿新“交易” 乌再释谈判信号

本文转自：温州新闻网 66wz.com