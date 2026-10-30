同样是赚97万，香飘飘花三个月蜜雪冰城只需不到2小时 冲泡奶茶还有市场前景吗？

都市快报 2026-10-30 09:17:56

对于一家拥有数千名员工、年营收数十亿元的全国性快消企业而言，三个月仅有97万元利润，相当于全公司每天只赚1万多元。同样的利润，蜜雪冰城和古茗等新茶饮品牌不到半天就赚到了。

在交出上市以来罕见的中期盈利后，“冲泡奶茶第一股”香飘飘披露了2026年三季报。在前三季度保持增长的同时，第三季度的单季情况不容乐观：单季营收5.84亿元，同比下滑10.02%；归母净利润97.46万元，同比下滑88.09%，扣非净利润亏损220.98万元。

对于一家拥有数千名员工、年营收数十亿元的全国性快消企业而言，三个月仅有97万元利润，相当于全公司每天只赚1万多元。同样的利润，蜜雪冰城和古茗等新茶饮品牌不到半天就赚到了。

97万元单季利润

对新茶饮赛道意味着什么？

10月23日，香飘飘披露2026年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入18.60亿元，同比增长10.47%；归母净利润1183.43万元，上年同期为亏损8920.72万元，实现扭亏；但扣非净利润仍为-368.95万元，主业尚未跨过盈亏平衡线。扣除补助与投资收益，主业仍未盈利。

从单季度看，第三季度公司营业收入5.84亿元，同比下降10.02%；归母净利润97.46万元，同比下降88.09%；扣非净利润-220.98万元，同比下降147.79%，由盈转亏；当季利润总额为-59.74万元，同比下降103.20%；基本每股收益0.00元。

此外，经销商数量也在减少。报告期末经销商共1679家，期内增加265家、减少289家，净减24家。公司称系“持续优化调整经销商的数量和结构”。

三个月赚97.46万元是什么概念？将这一数字放到当下的新茶饮行业坐标系中，差异更为直观。

根据各品牌公布的2026年上半年利润简单日均折算：蜜雪冰城上半年净利润23.19亿元，日均净利润约1281万元，赚到97万元不到2小时；古茗净利润15.68亿元，日均约866万元，赚到97万元约需2.7小时；霸王茶姬净利润9.12亿元，日均约504万元，赚到97万元约需4.6小时；即便是体量较小的沪上阿姨（净利润3.21亿元），赚到97万元也仅需约13.5小时。

三季报中，香飘飘把原因归到季节性和终端疲软上：冲泡奶茶的核心场景在秋冬热饮，三季度本来就是淡季；再加上渠道促销投入增加，即饮业务新品还在培育期，费用高。而盘古智库高级研究员江瀚曾解释，企业营收下滑时固定成本难以同步缩减，会导致利润空间被急剧压缩。

冲泡奶茶还有市场前景吗？

在业绩承压的背景下，香飘飘的管理层也经历了从“职业经理人”向“二代接班”的路径切换。今年8月25日，香飘飘公告选举蒋建琪之女、1993年出生的蒋晓莹为公司副董事长，正式走向台前。

蒋晓莹接班以来，香飘飘对研发和渠道进行了调整。在产品方面，连续两年推出了明前龙井，今年回归开售一小时破万箱；“古方五红”主打女性生理期“补血”场景，“古方八舒”聚焦助眠需求，两者形成“补血+助眠”的养生矩阵。其中新品古方五红暖乳茶切进养生场景，上市4个月线上GMV（商品交易总额）突破4800万元，复购率37%。

尽管鲜果茶单品反馈积极，但2026年前三季度，香飘飘即饮类整体销售收入为8.07亿元，同比下降3.14%。新品尚处于试销阶段，体量不足以抵消其他即饮产品（如Meco果茶、兰芳园冻柠茶）的波动。在冲泡淡季，即饮板块尚未能提供足够的业绩支撑。

此外，半年报时，外界曾重点关注香飘飘研发费用同比骤降25.61%。在三季报中，这一趋势仍在延续，前三季度研发费用同比下降24.93%。中国食品产业分析师朱丹蓬曾多次指出香飘飘存在“重营销、轻研发”的结构性问题，品牌与产品老化是其转型的核心障碍。

业内人士认为，冲泡奶茶和瓶装奶茶过去的核心场景——宿舍、办公室、家庭储备——正在被外卖和即时零售系统性地接管。现制茶饮的外卖即时性，削弱了瓶装饮料和冲泡产品“方便”这一最后的壁垒；通勤、下午茶等场景中，消费者越来越倾向于“点一杯”而非“冲一杯”或“买一瓶”。

有食品产业分析师认为，香飘飘在第四季度旺季的业绩会有一定回暖，但长期来看，如何让即饮业务真正成长为第二增长曲线，并在健康化、高端化上实现突破，是企业需要解决的长期课题。

来 源：都市快报

原标题： 同样是赚97万，香飘飘花三个月，蜜雪冰城只需不到2小时 冲泡奶茶还有市场前景吗？

记者 程超

本文转自：温州新闻网 66wz.com