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中国U17女足首次晋级世界杯八强

央视新闻客户端 2026-10-30 09:20:55
北京时间10月30日凌晨，在2026年国际足联U17女足世界杯八分之一决赛中，中国队常规时间0-0战平法国队，随后进入点球大战。点球大战中，中国队以4-3战胜法国队，历史上首次晋级U17女足世界杯八强！

北京时间10月30日凌晨，在2026年国际足联U17女足世界杯八分之一决赛中，中国队常规时间0-0战平法国队，随后进入点球大战。点球大战中，中国队以4-3战胜法国队，历史上首次晋级U17女足世界杯八强！本场比赛，中国队门将牛子琪在常规时间高接抵挡，并在点球大战扑出2粒点球。

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原标题： 中国U17女足首次晋级世界杯八强

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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