中国U17女足首次晋级世界杯八强
央视新闻客户端 2026-10-30 09:20:55
北京时间10月30日凌晨，在2026年国际足联U17女足世界杯八分之一决赛中，中国队常规时间0-0战平法国队，随后进入点球大战。点球大战中，中国队以4-3战胜法国队，历史上首次晋级U17女足世界杯八强！
北京时间10月30日凌晨，在2026年国际足联U17女足世界杯八分之一决赛中，中国队常规时间0-0战平法国队，随后进入点球大战。点球大战中，中国队以4-3战胜法国队，历史上首次晋级U17女足世界杯八强！本场比赛，中国队门将牛子琪在常规时间高接抵挡，并在点球大战扑出2粒点球。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 中国U17女足首次晋级世界杯八强
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
打造无人机视角下的“第五立面” 让温州城市经得起俯瞰社会10-29
-
楠溪江创建国家5A级旅游景区 人人皆是山水点景人社会10-29
-
AI赋能住建赛道 温州用这份方案打造“未来人居”场景社会10-29
-
“来温州·创未来”全球精英创新创业大赛人工智能专场赛现场赛举行社会10-29
-
双向发力引才筑沃土 乐清持续拓宽青年人才集聚通道社会10-29
-
瑞安海罗线道路工程获批建设 今年启动建设社会10-29
-
洞头开展渔家厨娘提能培训 助力海岛民宿提质增效社会10-29
-
温州海经区剑指千亿级海空装备产业集群社会10-29
-
小区里有人私搭“空中楼阁”占用公区社会10-29
-
这场暖心调解帮婴儿落户 父子冰释前嫌社会10-29